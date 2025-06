Franco Colapinto es una de las grandes estrellas del deporte argentino. Después de irrumpir la temporada anterior como piloto de Williams, el pilarense ha vuelto a la primera línea a mitad de curso con una nueva oportunidad en la Fórmula 1 de la mano de Alpine. En el país sudamericano nadie pierde detalle de Franco, ni siquiera astros mundiales del renombre de Leo Messi.

No es la primera vez que ambas figuras interactúan entre ellas. Hace apenas unos años, Messi regaló una camiseta de la selección argentina firmada por el '10' que Colapinto recibió con mucha emoción. "Leo no lo puedo creer, muchísimas gracias por esta camiseta firmada por el mejor del mundo, como ves me trajo muchísima suerte hoy ganando mi primera carrera en Fórmula 2", había dicho.

Ha pasado tiempo, aunque finalmente el piloto de Alpine ha podido devolver el regalo a Leo Messi este fin de semana. Después de un fin de semana en Canadá donde el pilarense completó su mejor carrera con la escudería francesa, Colapinto aprovechó que comparte varios amigos en común con el futbolista para regalar su casco al mejor de todos los tiempos.

El protector, de su primera etapa en la Fórmula 1 con Williams, vino incluido con una especial dedicatoria de Franco a Messi: "Gracias por tantas alegrías y aprendizajes. Todo lo mejor", se pudo leer en el costado del visor del casco.

Colapinto regala su casco a Messi con dedicatoria: "Gracias por tantas alegrías" / Franco Colapinto

Mientras Colapinto inicia su propia historia como piloto de Fórmula 1, Leo Messi sigue alargando la suya con el Inter Miami. El astro argentino abrió el Mundial de Clubes con su equipo contra el Al Ahly, un equipo al que los de Javier Mascherano no pudieron batir a pesar de que Messi fue la figura del encuentro.