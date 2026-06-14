FÓRMULA 1
Colapinto recibe una sanción de 10 segundos y pasa del octavo al décimo en Barcelona
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, ha sido penalizado con diez segundos por no reducir la velocidad bajo banderas amarillas, descendiendo del octavo al décimo puesto
EFE
El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó octavo este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, ha sido penalizado con diez segundos, por lo que pierde dos plazas y concluye décimo en la clasificación final de la prueba.
Colapinto, de 22 años, fue sancionado por los comisarios de carrera, al no haber reducido la velocidad mientras ondeaban banderas amarillas, por lo que se le añadieron diez segundos a su tiempo final; motivo por el cuál el piloto de Pilar (Buenos Aires) finalizó décimo, perdiendo dos puestos.
La sanción del argentino beneficia a los dos pilotos de Racing Bulls, el neozelandés Liam Lawson y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad, que avanzan dos puestos y concluyen en octava y en novena posición, respectivamente.
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