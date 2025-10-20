Colapinto se rebela y Alpine tomará medidas

Este domingo no fue un día cualquiera para Franco Colapinto en Alpine. Seguramente, a pesar de terminar decimoséptimo, el GP de los Estados Unidos puede convertirse en uno de los más decisivos para la carrera del argentino en Fórmula 1. Y es que en el Circuito de Las Américas, el siempre correcto piloto pilarense decidió por primera vez desobedecer las órdenes de su equipo, un toque de atención para establecer sus límites que tendrá sus consecuencias de manera inevitable.

Todo sucedió a falta de dos vueltas para finalizar la carrera. El argentino marchaba decimoctavo, una posición por debajo de su compañero de equipo, aunque con Bortoleto acechando por detrás con gomas más frescas. La batalla era una simple cuestión de orgullo, nada relevante en cuestión de puntos, pero terminó convirtiéndose en una cuestión de estado en Alpine.

Colapinto desobedece a Alpine

Colapinto venía mucho más rápido que Gasly, así que pidió a su equipo que intercambiaran posiciones para que ambos no fuesen superados por Bortoleto. A pesar de la aplastante lógica de la propuesta de Franco, la escudería francesa obligó a ambos a "mantener posiciones" hasta el final de la carrera. El enfado de Colapinto fue evidente: "¿Mantener posiciones? ¡Pero si va muy lento!", exclamó por radio el pilarense.

Y visto que Alpine no reaccionaba, se tomó la justicia por su mano. A falta de una vuelta, Colapinto adelantó a su compañero de equipo en una maniobra que casi deja fuera de pista al piloto francés. El enfado fue de Pierre esta vez, que no entendió la decisión de Colapinto tras las órdenes de equipo previas. Finalmente, Bortoleto adelantó a Gasly, pero se quedó a más de tres segundos de Franco, decimoséptimo en el GP de Estados Unidos.

Más tarde, ante las preguntas de los periodistas, Colapinto explicó por qué decidió desobedecer a su equipo: "Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad, y él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba como un segundo y pico más lento", explicó. "Era lo mejor para la situación que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba nos iba a pasar a los dos, probablemente, así que hice lo mejor. Estábamos peleando por el puesto 17-18, y no tiene sentido discutir por estas cosas", finalizó Franco.

La reacción de Alpine, por su parte, no se hizo esperar. En palabras de Steve Nielsen, team principal del equipo francés, reconoció que hay malestar en Alpine por el incumplimiento de sus órdenes: "Hoy, como muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en pista, ya que el neumático duro no parecía ser un neumático favorable para la carrera", explicó.

"Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y con la variable añadida del número de vueltas restantes, con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción desde boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente". Unas declaraciones que avanzan consecuencias para Colapinto, que a pesar de todo demostró personalidad en la toma de decisiones y estableció sus límites en Alpine.