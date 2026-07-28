Colapinto, el más rápido en la jornada de test Pirelli

El Gran Premio de Hungría marcó el inicio del parón estival del Mundial 2026 de Fórmula 1 y el inicio de las vacaciones para la mayoría de pilotos, aunque no para todos. Jak Crawford, al volante del Aston Martin; Gabriel Bortoleto, con el Audi; y Franco Colapinto, con el Alpine, han rodado este martes en Hungaroring en la primera de las dos jornadas de test de Pirelli previstas en el trazado húngaro.

Durante la jornada, los tres pilotos probaron en diferentes tandas los compuestos C3, C4 y C5, los más blandos del fabricante, los mismos que utilizarán en el Gran Premio de España que se disputará en Madrid del 11 al 13 de septiembre. Se realizaron varias vueltas de pruebas y diferentes tandas largas que permitirán a Pirelli calibrar el rendimiento y la degradación de estos compuestos de cara al desarrollo para la próxima temporada.

Según reporta 'Motorsport', Bortoleto fue el que más rodó durante esta primera jornada, con un total de 141 vueltas, unos 618 kilómetros, seguido de Crawford, piloto reserva de Aston Martin, que realizó un total de 136 giros, el equivlanete a 596 kilómetros. Por su parte, Franco Colapinto fue el que menos rodó, con 128 vueltas, aunque obtuvo el mejor registro del día, con un 1:20.371, por el 1:20.813 que firmó Bortoleto en su mejor giro, y el 1:24.598 de Crawford.

Trabajo con humor

Pese al intenso calor y a tener que aplazar su descanso un par de días, en Alpine se tomaron con filosofía la jornada e intentaron darle un punto de humor y colocaron en la pantalla del monoplaza de Colapinto una imagen de una playa paradisíaca.

“De tanto quejarme ME PUSIERON EN LA TELE UNA PLAYA EN EL CARIBE PARA HACERME SENTIR Q LAS VACACIONES ESTÁN LLEGANDO nada más lejano de la realidad pero gracias me imaginé tomando sol", escribió el argentino en una historia de su cuenta de Instagram.

Tanto Franco como Bortoleto volverán a subirse a los monoplaza este miércoles, mientras que Aston Martin dedicará su jornada a un 'Filming Day' en el que montarán el nuevo motor Honda que debutará en competición en el Gran Premio de Países Bajos.