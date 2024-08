Colapinto la lía en Argentina: "Me comparan con Messi, es una locura"

Franco Colapinto ha llegado al Autódromo de Monza rodedado de una 'nube' de fotógrafos, en medio de una enorme expectación. Nada que ver con sus tranquilos fines de semana en F2. El piloto elegido por Williams para sustituir a Logan Sargeant de aquí a final de temporada, cuando llegará al equipo Carlos Sainz, es el primer argentino que aterriza en la parrilla de la categoría reina del automovilismo en más de dos décadas, desde que lo hiciera su compatriota Gastón Mazzacane en 2001. Y en su país es todo un acontecimiento.

La afición argentina es muy apasionada y sobre todo, muy futbolera, por lo que ya comparan a su joven debutante con el astro de la selección albiceleste Leo Messi: "Es muy difícil sentirme como Leo Messi, no sé cómo es sentirme así. A veces veo que me comparan y pienso que es una locura", ha dicho Colapinto en Monza.

"Messi es un dios, ¿cómo me comparas?. Hace 23 años que no hay un piloto de Argentina y eso hace a los argentinos muy felices, es un momento muy especial para todos y para mí, la felicidad que tengo es la que muchos también tienen", ha recocido.

Sobre el que será su estreno en el Gran Circo, ha explicado que fue el primer sorprendido al saber que era el elegido para ocupar el asiento en Williams en las últimas nueve citas del calendario de F1 2n 2024: "Para que se imaginen, el martes estaba en el equipo de la Fórmula 2, con MP, preparando la carrera aquí en Monza. Estoy muy feliz. No dormí esa noche por los nervios. Fue todo muy rápido. Es un honor correr para Williams. Estoy muy agradecido al equipo. Intento disfrutar y quiero darlo todo por el equipo", afirma ilusionado.

"No sé cuándo pensaron en mí, pero es una oportunidad para la que siempre he estado listo y he estado esperando desde hace mucho. Desde que era un niño, siempre soñaba con esto que está pasando y tener la oportunidad de estar aquí es un placer, estoy muy agradecido con Williams", asegura.

En cuanto a lo que se espera de él en lo que resta de temporada, Colapinto no se marca retos concretos: "Creo debo poner el foco es en mí mismo, intentar hacerlo lo mejor que pueda. El equipo tiene objetivos muy claros, a los que estamos mirando, así que estoy enfocándome en eso, e intentando aprender lo más rápido posible. Solo quiero ir paso a paso".