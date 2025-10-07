Colapinto se gana seguir

270 días dan para mucho. Y en Fórmula 1, todavía más. 270 días son el tiempo que ha pasado desde que Franco Colapinto fuese anunciado como piloto oficial de Alpine. Su regreso a la categoría reina, no exento de polémica. Y desde ese 9 de enero hasta ahora, al pilarense le han cuestionado, vilipendiado, menospreciado... todo ello sin éxito. Porque a base de trabajo, sin hacer mucho ruido, el argentino ha terminado dando un golpe sobre la mesa. Lo ha dado como ha podido, con un Alpine que es el último coche de la parrilla, pero en esencia así ha sido. Y ahora, ese piloto dubitativo que estaba a años luz de su compañero de equipo, vive uno de sus momentos más dulces como piloto. Al menos, a nivel personal.

Porque al argentino no le saldrán los resultados, pero nadie apunta al rendimiento del pilarense como una de las causas de ello. Es más, por primera vez, aquellos que criticaron a Franco por sus errores -que fueron muchos durante su primer tramo en Alpine- ahora elogian su esfuerzo. Y no es para menos; en Singapur, uno de los escenarios más complicados del calendario, Colapinto volvió a ganar la tostada a Pierre Gasly, su compañero de equipo. No le sirvió para puntuar, pero esas pequeñas victorias siempre hacen bien a un piloto falto de confianza en sus inicios.

Franco Colapinto, en Alpine Emilia-Romaña: Clasificó 16º y terminó 16º.

Clasificó 16º y terminó 16º. Mónaco: Clasificó 18º y finalizó 13º.

Clasificó 18º y finalizó 13º. España: Clasificó 18º y terminó 15º.

Clasificó 18º y terminó 15º. Canadá: Clasificó 10º y terminó 13º.

Clasificó 10º y terminó 13º. Austria: Clasificó 14º y terminó 15º.

Clasificó 14º y terminó 15º. Gran Bretaña: Clasificó 20º y abandonó por un problema de transmisión.

Clasificó 20º y abandonó por un problema de transmisión. Bélgica: Clasificó 15º y terminó 19º.

Clasificó 15º y terminó 19º. Hungría: Clasificó 14º y terminó 18º.

Clasificó 14º y terminó 18º. Países Bajos: Clasificó 11º y terminó 11º.

Clasificó 11º y terminó 11º. Italia: Clasificó 17º y terminó 17º.

Clasificó 17º y terminó 17º. Azerbaiyán: Clasificó 16º y terminó 19º.

Clasificó 16º y terminó 19º. Singapur: Clasificó 16º y terminó 16º.

Y es que algo parece haber cambiado para Colapinto estos últimos tiempos. Franco ya no es el protagonista por sus accidentes, aquellos que tanto lastraban su imagen, sino más bien por su buen ritmo en pista; en las últimas cinco carreras, el pilarense ha terminado por encima de su rival francés en tres de ellas. Son resultados que no sirven para nada a Alpine, pero demuestran que donde antes había solamente un piloto, ahora hay dos. Y ambos son competitivos.

Frustrado a pesar de todo

A pesar de su buen momento, para el argentino no es suficiente. Su frustración se puede ver tras las carreras, especialmente cuando atiende a las preguntas de los periodistas: "Una carrera muy frustrante. Muy despacio, con mucha degradación. Hacía lo mejor que podía en cada momento, pero no sale nada”, explicó Franco tras su carrera en Marina Bay. "Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable. No entiendo por qué somos tan lentos”, explicó resignado.

Colapinto, en Singapur / Associated Press/LaPresse / LAP

Lo positivo, como recalca Franco, es lo que no se ve desde las cámaras: "Estoy cómodo en el equipo y lo más positivo es que estamos trabajando muy bien juntos", explicaba. "Estoy impresionado con su fortaleza, la motivación y el esfuerzo que ponen cada fin de semana, todo lo que aprietan, la perseverancia cada fin de semana es muy impresionante. Es con lo que me quedo, pero a un nivel personal, es muy frustrante y decepcionante", reflexionó Franco.

El mano a mano entre Gasly y Colapinto Emilia-Romaña: Gasly (13º vs 16º) → Gasly Mónaco: Colapinto (13º vs abandono) → Colapinto España: Gasly (8º vs 15º) → Gasly Canadá: Colapinto (13º vs 15º) → Colapinto Austria: Gasly (13º vs 15º) → Gasly Gran Bretaña: Gasly (6º vs abandono) → Gasly Bélgica: Gasly (10º vs 19º) → Gasly Hungría: Colapinto (18º vs 19º) → Colapinto Países Bajos: Colapinto (11º vs 17º) → Colapinto Italia: Gasly (16º vs 17º) → Gasly Azerbaiyán: Gasly (18º vs 19º) → Gasly Singapur: Colapinto (16º vs 19º) → Colapinto Resultado: Gasly 7 – 5 Colapinto

Alpine aplaude a Colapinto

Y su esfuerzo, como no podía ser de otra forma, puede verse recompensado. Su asiento sigue estando en el alambre, pero si antes era solamente Briatore quien avalaba al pilarense, ahora son más las voces dentro de la escudería que ponen en valor el trabajo de Colapinto. No hace falta más que escuchar las palabras de Steve Nielsen, director general de Alpine, para saberlo: "Creo que es difícil para cualquiera de los nuevos pilotos que llegan. Franco tuvo un inicio complicado. Creo que ahora hemos visto que se ha equilibrado y calmado un poco. En las dos o tres últimas carreras ha estado al nivel de Pierre", explicó.

"Así que está a la par con él, lo cual es bueno. No sabemos hacia dónde irá esa progresión, si va a continuar. Esperamos que sí. Y entonces tomaremos nuestra decisión sobre Franco y quien más esté en la terna cuando toque. Pero aún faltan unas cuantas carreras para eso", cerró Nielsen. Unas palabras que son gasolina para Colapinto, a quien algunos medios reputados en Inglaterra empiezan a ver como claro favorito para ocupar el segundo asiento de Alpine para 2026. Por rendimiento, ahora mismo, lo tiene ganado.