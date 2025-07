Colapinto gana un importante aliado en Alpine

Son momentos complicados para Franco Colapinto. En un deporte donde no se perdona el más mínimo fallo, el argentino ha encadenado uno tras otro hasta el Gran Premio de Gran Bretaña, donde según los rumores no llegó a salir de la línea de meta tras quemar su propio embrague. La presión hacia el pilarense va en aumento, aunque en estos momentos de dudas un miembro importante de Alpine le ha echado un capote que podría ser un punto de inflexión para Franco en la Fórmula 1.

De cara al Gran Premio de Bélgica, los rumores sobre un posible reemplazo de pilotos en la escudería francesa han acaparado la actualidad en Alpine. El protagonista, un Valtteri Bottas que podría estar más cerca que nunca de volver a la Fórmula 1 ocupando el asiento de Franco Colapinto de cara al GP de Bélgica. El actual piloto reserva de Mercedes sigue buscando opciones para pilotar en el Gran Circo, siendo la de Cadillac la más viable... pero no la única.

Bottas y los rumores de Alpine

La opción de Alpine no ha sido descartada por el propio piloto, que evitó contradecir los rumores sobre una posible llegada a la escudería francesa. El finlandés juega sus propias cartas para mover una opción que podría estar sobre la mesa en otras circunstancias, pero que parece improbable en la actualidad.

Bottas, reserva de Mercedes en 2025 / Mercedes Petronas AMG

Franco Colapinto es la apuesta personal de Flavio Briattore; el empresario italiano es el primer interesado en que el argentino triunfe y dar marcha atrás después de sustituir a Doohan por Colapinto a mitad de temporada no parece que sea un buen negocio para Alpine. Si bien Bottas es un piloto experimentado dentro del paddock, lo cierto es que el monoplaza francés no tiene mucho más potencial del que demuestra en pista y un cambio de asientos tampoco aportaría beneficios claros en cuanto a resultados para el equipo.

Gasly, el aliado inesperado

Precisamente sobre el rendimiento de Alpine esta temporada ha hablado Pierre Gasly. El piloto francés está liderando a la escudería esta temporada por experiencia y jerarquía, aunque su liderazgo se extiende más allá de la pista. De manera sorprendente, Gasly ha querido cerrar filas entorno a su compañero en estos momentos tan complicados para ponerse del lado de Colapinto y señalar el rendimiento del monoplaza: "Creo que es mucho ruido", explicó en relación a los rumores que situaban a Bottas en Alpine.

"Creo que el coche, estoy demostrando cada fin de semana lo que podemos hacer con él, haciendo un muy buen trabajo los sábados y colocándolo en puestos en los que, sobre el papel, todos estamos de acuerdo en que no deberíamos estar", en declaraciones que recoge la F1. "Es complicado, es un grupo muy reñido y nosotros estamos al final. Siempre habrá rumores, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó a principios de año, pero creo que al final debemos centrarnos en el trabajo que tenemos por delante", ha considerado.

"Va a ser una temporada larga. No tenemos mejoras, el coche no está en el mejor momento, pero todos tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer e intentar hacerlo lo mejor posible", ha analizado. "Este año te coloca en la última fila. Creo que todos han hecho un muy buen trabajo, conocemos los puntos fuertes y débiles de nuestro paquete. No tenemos el coche más potente, no tenemos el motor más potente, y la combinación de ambos no nos coloca en una posición muy buena", explica y cierra con un tono más optimista: "Pero veo muchas cosas buenas en el equipo en cuanto a intentar sacar el máximo partido posible. Sabemos que el objetivo es 2026 y eso implica algunos sacrificios este año, que son difíciles de aceptar, pero esperamos ver los frutos el año que viene", ha finalizado.