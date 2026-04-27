Colapinto desata la locura en Buenos Aires

Nunca se ha congregado tanta gente alrededor de un Fórmula 1. Cuesta expresar con palabras lo que debió significar para un argentino ver a su ídolo, Franco Colapinto, girar en plena Avenida del Libertador. Es como si Fernando Alonso rueda por su Oviedo natal. La diferencia es que el piloto de Alpine apenas ha sumado unos puntos en la categoría y aun así logró congregar a más de 500.000 personas. Según datos oficiales, el número asciende hasta los 600.000 aficionados. Para cubrir el Roadshow más multitudinario de la historia y uno de los días históricos del automovilismo argentino, todo fue prensa argentina, un periodista británico y un español, de este medio.

Que el gigante Sky Sports viajara a Buenos Aires habla de la dimensión del evento y del ruido que ha hecho por todo el mundo. Difícil explicar qué sorprendió más: si los balcones a rebosar al estilo Mónaco, el hecho de superar la asistencia récord de un Gran Premio de Fórmula 1 o que Colapinto agitara su bandera cuando dejó en llamas ese Alpine-Lotus al final del día, tras terminar sus últimos donuts.

Franco Colapinto haciendo 'donuts' en Buenos Aires / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

El día tuvo de todo, desde las estampidas que hubo a primerísima hora de la mañana de esos madrugadores que querían vistas desde primera fila. Tuvo la esencia de un Gran Premio: arremolinarse alrededor de un coche. Bueno, de dos. El Lotus de Kimi Raikkonen vestido de Alpine que llegó a pilotar sin manos Colapinto con ese estruendoso motor V8, y la flecha plateada de Juan Manuel Fangio.

Muchos de los presentes nunca habían tenido delante un Fórmula 1 y varios jóvenes se emocionaron: "Es el mejor día de mi vida". Mención especial a los mecánicos, los que mejor lo pasaron: no dejaron de divertirse con el público y hasta pilotaron un quad a dos ruedas. Tuvieron que esprintar cuando el piloto marcó el asfalto e incendió el coche.

Colapinto luce la bandera argentina / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

La postal con el coche en llamas fue tremenda. El evento tuvo un toque Liberty Media pues estuvo a rebosar de influencers, como en algunos Grandes Premios. El momento más emotivo de un día clave para la vuelta del Gran Circo a suelo argentino fue cuando el piloto de Alpine sacó a pasear la flecha de plata de Juan Manuel Fangio.

Franco Colapinto con la 'Flecha Plateada' de Fangio / EFE

Se paseó sin apretar los neumáticos y sin inventarse donuts, mejor no forzar una joya histórica. Solo hizo una tanda subido a él, ataviado con casco clásico para acompañar. Verle salir a pista con una joya tan legendaria fue una fortuna. No hubo momento más argentino que cuando lo devolvió al garaje y empezó a ondear una bandera nacional con el público coreando cánticos. La vuelta de la Fórmula 1 a Argentina, sería en el Autódromo Gálvez, es cuestión de tiempo. No es tarea sencilla pero, viendo cómo se volcó ayer todo el país con un piloto que mueve masas, está cerca.