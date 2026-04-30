Colapinto cumple su sueño y conoce a Messi

Después de su vibrante y multitudinario roadshow en Buenos Aires, aprovechando el parón de la Fórmula 1, Franco Colapinto hizo realidad otro de sus sueños al poder compartir unos minutos con su compatriota Leo Messi. El piloto de Alpine voló a Miami el martes, donde este viernes se disputa el cuarto gran premio de la temporada 2026, y participó en un espot comercial de YPF junto al astro de la albiceleste y el también futbolista Rodrigo de Paul.

El encuentro entre Messi y Colapinto quedó inmortalizado en las redes sociales de YPF y este jueves, a su llegada al paddock, el propio Colapinto ha revelado detalles del encuentro, que ha definido como "una gran ilusión". Lógico teniendo en cuenta que Franco idolatra a Leo y lleva su imagen en el termo de mate que utiliza a diario.

"Le he visto jugar, pero en persona no le conocí nunca. Obvio que me encantaría", contó Colapinto en una entrevista exclusiva con SPORT hace justo un año, en la que confesó que "me hice del Barça por Messi".

Este sábado, Inter Miami se enfrenta a Orlando City en el Nu Stadium a partir de las 20:15, un horario que no le permitirá a Colapinto ir a ver jugar a Messi debido a sus obligaciones con Alpine. Sin embargo, el capitán rosarino sí quedará liberado para ir a ver la carrera de Colapinto el domingo en el GP de Miami.