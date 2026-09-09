Colapinto corre en casa: “Madrid me recuerda a Buenos Aires”

Alpine ha conquistado Madrid. Nadie esperaba aquello de subir un Fórmula 1 a lo alto del imponente Club Financiero de la capital. Allí arriba, en jornadas de eventos en cada esquina de la ciudad, charlaron Franco Colapinto, que se siente como en casa, y Pierre Gasly, su compañero de equipo, con un selecto grupo de medios donde estuvo Sport. Una cita en la que estuvo presente la exestrella francesa Zinedine Zidane, embajador de la escudería.

“Desde que se anunció la carrera aquí era un sueño correr, es muy importante tener una carrera en Madrid, viví aquí y me ha dado mucho Madrid, de las ciudades que más me han dado y me recuerda a Buenos Aires. Aquí me siento como en casa”, expresó el argentino, que vivía en Madrid hasta no hace mucho. Lo hizo durante varios años y la capital española fue clave en sus primeros años en Europa.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, durante el evento / Jorge Peiró

El argentino habló también de la imagen que dió la vuelta al paddock de Monza el pasado fin de semana en la que se le podía ver llorando. El piloto de Alpine perdió una gran oportunidad cuando cometió un error durante la carrera y pasó de ser cuarto a decimosexto. Pese a la situación, consiguió recuperarse y acabó noveno. "Es difícil de explicar, me salió de dentro. Me sentí angustiado, sentí que era una oportunidad única y haber cometido un error así te lastima", explicó ante los asistentes.

"Más allá de terminar noveno y haber sumado punto, cerca de la posición en la que tendría que haber terminado igualmente, es un poco más la sensación de estar peleando por algo que no peleas casi nunca, te sientes fuerte, peleando con Red Bull, McLaren, Ferrari... y de golpe tirarlo a la basura tan rápido da pena, pero ya volverán más oportunidades", concluyó al respecto.

Un trazado único

Ambos pilotos coinciden en lo mucho que les va a exigir Madring, un trazado único en el calendario. Nunca visto. “Intentas aprenderlo en el simulador pero parece súper exigente, con los muros tan cerca, tengo muchas ganas de probar la pista, habrá mucha evolución durante el fin de semana”, comentó Gasly, que viene de hacer la pole en Monza.

El Alpine lució en las alturas madrileñas / Jorge Peiró

“Va a ser única, me recuerda al peralte del antiguo Monza, espero que sea más exigente todavía que en el simulador, es algo que no hemos visto nunca”, añadió el francés. Toda la parrilla parece estar de acuerdo con lo mucho que va a poner a prueba Madring.

“Va a dar de qué hablar. Vamos a sentir mucha adrenalina en esta pista, es distinto a todo lo que tenemos en el Mundial. Los chicos de F3 dejaron comentarios muy positivos aunque la duda es si se va a poder adelantar, tiene un poco de cada pista del Mundial”, expresó Colapinto.

“Poner una vuelta entera en el simulador llevaba horas, ojalá que las banderas rojas no sean nosotros”, bromearon ambos pilotos. En el test de Fórmula 3, en la primera vez que se pusieron los coches en pista, hubo 19 banderas rojas. Las facturas fueron fortísimas para los equipos. Madring va a ser lo nunca visto y los pilotos lo saben.