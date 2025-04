Colapinto calienta motores para reaparecer en... ¿Imola?

El estreno de Franco Colapinto el curso pasado en el Mundial de Fórmula 1 supuso una auténtica revolución en el paddock. El argentino sumó puntos desde su primera carrera y se convirtió en una de las piezas más preciadas de la 'silly season' aunque la falta de volantes lo dejó sin opciones de titularidad para 2025.

El argentino acabó fichando como piloto reserva de Alpine y espera su oportunidad para poder ponerse al volante, mientras los rumores sobre su posible vuelta planean en cada Gran Premio, especialmente tras el mal rendimiento de Jack Doohan, piloto oficial de la escudería francesa. Tras el grave accidente del australiano en la FP2 de Japón, muchos esperaban que Colapinto aterrizara en el trazado asiático pero finalmente Doohan pudo recuperarse a tiempo y la opción del argentino se volatilizó.

También se habló de la posibilidad de que Franco debutara en el GP de Miami que aranca este viernes 2 de mayo, aunque eso quedó descartado tras anunciarse hace semanas una colaboración entre Jason Oppenheim y Doohan para esta cita. El piloto lucirá un diseño especial del casco en Miami gracias al acuerdo con el conocido magnate inmobiliario, y ambos ya hicieron pública la noticia a través de sus redes sociales.

La nueva fecha que se maneja ahora para que Franco Colapinto pueda ponerse al volante de Alpine es en un par de semanas, en el GP de la Emilia Romagna que se celebra del 16 al 18 de mayo en Imola, la primera cita del campeonato en Europa.

Esa es la fecha que avanzó Horacio Marín, presidente de YPF, uno de los patrocinadores del piloto argentino. En una entrevista al canal argentino A24, el presentador, Eduardo Feinmann, pregunta a Marín sobre las opciones de Franco.

"¿Colapinto va a correr?", preguntó el periodista, recibiendo un "no te lo puedo decir yo" como respuesta. "¿Cuándo debuta? ¿En Miami?", insistió el conductor, aunque tampoco recibió respuesta concreta, hasta unos minutos después, cuando Marín creía que ya había terminado la entrevista. "En Imola", desveló.

Un deseo personal

El desliz no ha pasado desapercibido y despertó de nuevo los rumores sobre el estreno de Colapinto, uno de los más esperados por los aficionados. Posteriormente Marín quisó rectificar sus palabras y aseguró que tan solo se trataba de un deseo personal, según recogió el canal de televisión argentino 'LN+'.

“Déjame contar una anécdota. Cuando lo conocí a Franco el año pasado, le pregunté: ‘¿Cuándo vas a debutar?’. Me dijo el 26. Yo le respondí: ‘Olvidate, vas a debutar la otra semana’. Me preguntó por qué. Y le dije: ‘Porque el flaco que está ahí va a despistar, va a romper el auto y te van a llamar’. El martes siguiente me escribe: ‘¿Cómo sabías?’… Ojalá hubiese comprado un billete de lotería”, contó Marín. “Es lo mismo: yo digo que espero que corra en Imola. Y si llega a correr, me va a llamar Franco”, zanjó al respecto.