Colapinto, del asfalto de Montmeló a la nieve de Andorra

Pas de la Casa ha recibido este fin de semana la visita de Franco Colapinto, uno de los grandes exponentes de la nueva hornada de jóvenes talentos que despunta en F1. El piloto oficial del BWT Alpine Formula One Team ha aprovechado los tests de pretemporada, celebrados en Montmeló (Barcelona), para acudir por primera vez al Principado de Andorra y debutar sobre hielo en el genuino trazado de las Andbank GSeries.

Gracias a las gestiones realizadas entre Panorama Village y su entorno más próximo, el joven argentino ha podido sentarse al volante del Giand Evo, desarrollado esta temporada por PCR Sport. Un prototipo de tracción total, con el que Franco Colapinto ha disfrutado de una experiencia única hasta ahora en su carrera.

El Director del Circuit Andorra – Pas de la Casa, Álex Bercianos, ha ejercido como instructor del piloto de F1, a bordo de la unidad biplaza del Giand fabricado por PCR Sport. El andorrano se ha turnado al volante con Franco Colapinto para que fuera descubriendo en primera persona las particularidades del vehículo y la técnica de pilotaje sobre hielo.

Un elemento completamente desconocido hasta ahora para el joven argentino, que se suma al elenco de pilotos de F1 que han rodado sobre hielo en el Circuit Andorra – Pas de la Casa, entre los que también figuran Fernando Alonso, Marc Gené y Dani Clos.