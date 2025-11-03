Colapinto, anuncio al caer

La incertidumbre sobre la alineación de pilotos de Alpine para 2026 está a punto de llegar a su fin. Han sido meses de mucha expectación que empezaron con el relevo de Franco Colapinto por Jack Doohan en mitad de temporada, aunque finalmente ha sido el argentino quien se ha ganado a pulso seguir en la escudería por sus buenas actuaciones.

Es la información que avanza The Race y que también afirman otros medios británicos; Franco Colapinto continuará como piloto oficial de Alpine para la próxima temporada. El anuncio oficial, según explican, llegaría esta misma semana antes del GP de Brasil, algo que le permitirá al pilarense pilotar sin la presión de otros fines de semana donde su continuidad en el equipo francés pendía de un hilo.

Colapinto se gana seguir

El argentino volvió a tener una oportunidad en Fórmula 1 tras sustituir a Jack Doohan en Alpine. La apuesta de Flavio Briatore, principal valedor de Franco, no terminó de salir como esperaba; salidas de pista, accidentes y un ritmo inferior a su compañero de equipo, Pierre Gasly, sembró las dudas en Alpine sobre si el cambio de pilotos había sido acertado. Ni el propio empresario italiano podía ocultar su decepción con el rendimiento del argentino, quien sabía que necesitaba cambiar muchas cosas en poco tiempo para mantener su asiento.

Y cuando más quemaba su silla, el pilarense empezó a encadenar una buena actuación tras otra. No le han servido para puntuar todavía esta temporada -seguramente no lo pueda hacer en lo que resta de 2025 viendo la posición competitiva de Alpine-, pero el argentino se muestra mucho más seguro y con más ritmo que al principio de su etapa en la escudería francesa. No han sido pocos los fines de semana donde ha terminado por encima de Pierre Gasly, con quien ha igualado su rendimiento de manera sorprendente estos últimos tiempos.

Su valía, así como su capacidad para mantenerse fuerte mentalmente, han servido a Briatore y a buena parte del equipo Alpine para confiar nuevamente en Franco para la temporada 2026. En la escudería entienden que existen demasiados problemas en su propio monoplaza como para centrarse en la alineación de pilotos, limitados actualmente por las pocas herramientas de las que disponen en pista.

Alpine dio por perdido 2025 para centrarse en 2026 y el cambio de reglamento. La próxima temporada promete igualar las cosas para todas las escuderías y es algo que el equipo francés quiere aprovechar para dar un paso adelante y olvidar un curso donde han sido el último coche de manera destacada. Con motor Mercedes y dos pilotos ansiosos de poder tener un monoplaza más competitivo, Alpine tiene grandes esperanzas en que sus esfuerzos den sus frutos en un futuro no muy lejano.