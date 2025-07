El codiciado asiento de Mercedes se baraja entre Verstappen y Russell

La posible alianza entre Max Verstappen y Mercedes hizo saltar todas las alarmas en el paddock de la F1 esta misma semana. El piloto holandés cuenta con su vigente contrato hasta 2028 con Red Bull, pero algunas sospechas apuntan a su incorporación a la escudería de las flechas plateadas la próxima temporada. El movimiento se podría cumplir ocupando el asiente de George Russell, dado que su contrato vence a finales de esta temporada. El cambio llegaría en uno de los mejores momentos por el cambio de reglamento que revolucionarán la parrilla de Fórmula 1.

La noticia de las conversaciones llegó de manos de 'SkySport Italia' dos días atrás. Por ahora, Mercedes y Verstappen no han confirmado sus movimientos para el futuro. La jornada del jueves junto a los medios de comunicación en Silverstone fue el momento idóneo para preguntar a los protagonistas. Aunque los rumores del cambio han sonado los últimos días, Russell se mostró muy confiando en su actual equipo.

La confianza de Russell

"No hay novedades desde la última vez que hablamos. Sinceramente, como he dicho durante la mayor parte de esta temporada, solo estoy centrado en pilotar" expresó Russell ante los micrófonos de la F1. "Hay muchas conversaciones entre bastidores que no son públicas. Sé dónde reside su lealtad y no necesita ser pública, no necesita ser divulgada a todo el mundo".

Russell también negó mantener conversaciones para buscar otras opciones fuera de su actual equipo en la Fórmula 1. "Cada equipo tiene dos asientos disponibles, y es normal que todos estén considerando el futuro. No me lo tomo como algo personal, porque dejé claro desde el principio que me alegra ser compañero de equipo de cualquiera".

"Claro que hay muchas conversaciones, muchos rumores, y todos apuntan hacia mí, pero desde mi punto de vista, siento que no será así. Quiero seguir con Mercedes en el futuro" añadió. Tal y como expresó el piloto británico, todavía no hay ninguna fecha estipulada que marque la decisión de su futuro: "Intento tener todo listo antes de las vacaciones de verano, pero no es una fecha límite que yo pueda controlar" concluyó Russell.

El silencio de Verstappen

La postura de Max Verstappen fue completamente contraria a la que presentó el piloto británico en el primer día de Silverstone. El holandés optó por no manifestar lo que estaba ocurriendo sobre su posible cambio para la siguiente temporada.

"No tengo nada que añadir. Lo que dije la semana pasada. Otros escriben cosas, eso está bien, pero no es para mí. Creo que siempre hay que mantener la calma y disfrutar de lo que se hace, porque creo que hasta ahora he tenido mucho éxito y, por supuesto, esta temporada quizá no sea la que deseábamos como equipo, pero eso también puede pasar", aclaró Verstappen en unas declaraciones recogidas por F1.

Probablemente, la decisión de la escudería y del piloto holandés no se conozca hasta el parón veraniego de la temporada, este llegará tras el Gran Premio de Hungría.