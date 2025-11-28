¿Cuánto cobra Adrian Newey como jefe de equipo en Aston Martin?

Aston Martin anunció esta semana a Andy Newey como nuevo jefe de equipo para la temporada 2026. Un movimiento con el que Andy Cowell, actualmente en ese puesto, quedaba relegado al rol de director de estrategia, dando al veterano ingeniero británico aun más peso dentro de la escudería.

Newey, actual director técnico ejecutivo y socio de la compañía, será también el máximo responsable del equipo de carreras tanto en la fábrica como en los circuitos. Cowell dejará de ser CEO y ‘team principal’ para convertirse en responsable de estrategia y coordinar la integración entre Aston Martin y sus socios Honda (motores en 2026), Aramco (combustible) y Valvoline (lubricante). Con este anuncio oficial se daban por cerrados también los rumores de una posible llegada de Chris Horner, ex jefe de equipo de Red Bull y uno de los nombres que tomaron fuerza cuando arrancaron los rumores sobre la destitución de Cowell.

El que es uno de los ingenieros estrella de la Fórmula 1, Newey, de 66 años, se convirtió en una de las piezas más codiciadas tras finalizar su vinculación con Red Bull en 2024 tras 19 temporadas de camino conjunto. Entonces fue Aston Martin, de la mano de su dueño, Lawrence Stroll, el que se hizo con los servicios del veterano ingeniero británico con vistas a crear un coche competitivo de cara al cambio de reglamento que entrará en vigor en 2026.

Newey, con Alonso / Aston Martin F1 Team

¿Cuánto gana Newey?

Para hacerse con los servicios de Newey, Stroll apostó por una cuentiosa oferta económica. El ingeniero, además de convertirse en socio del equipo, ingresa unos 30 millones de libras por temporada, o lo que es lo mismo, cerca de 36 millones de euros para volver a colocar a Aston Martin entre los grandes.

De hecho, el sueldo de Newey supera al de Fernando Alonso, quien ingresa unos 17,5 millones de euros como piloto de Aston Martin. Un sueldo que sitúa al asturiano en el Top-5 de mejor pagados en la F1. Solo Max Verstappen, con sus casi 57 millones de euros por temporada, y los dos pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton, con unos 32 millones de euros y Charles Leclerc, con unos 30 millones, superan al bicampeón español.

El Top-5 lo cierra Lando Norris, actual líder del mundial de pilotos, con un sueldo similar al de Alonso. Su compañero en McLaren, Oscar Piastri, apenas se acerca a la cifra del británico, siendo el duodécimo mejor pagado con unos 14,5 millones por temporada.