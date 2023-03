Las claves del posible triunfo 33 de Alonso

El piloto asturiano, bicampeón del mundo, va en camino de poder lograr su segundo podio de la temporada, esta vez cerca de los peligrosos y terroríficos muros de Jeddah El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, que se quedó fuera de la Q3 después de un fallo en su coche y como consecuencia saldrá decimoquinto

Si hace dos domingos Fernando demostró vivir una segunda juventud a los 41 años, hoy en el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Jeddah, el español Fernando Alonso está preparado para volver a ilusionar a todo un país y al mundo del automovilismo. Ayer sábado logró una buena qualify y arrancará segundo en parrilla, nuevamente en primera fila, y como dijo ayer Mike Krack, Team Principal de Aston Martin, "si empiezas en primera línea, hay que luchar por esa victoria".

El piloto asturiano, bicampeón del mundo, va en camino de poder lograr su segundo podio de la temporada, esta vez rodando cerca de los peligrosos y terroríficos muros del Gran Premio de Arabia Saudí. Ayer, Fernando logró el tercer mejor crono durante la clasificación. Sin embargo, Alonso saldrá en primera línea de parrilla a raíz de la sanción de diez puestos impuesta al piloto monegasco, Charles Leclerc, por cambiar un elemento de la unidad de potencia de su monoplaza.

Checo Pérez brilló por segundo año consecutivo en la clasificación en Jeddah y vuelve a ser el 'pole man' a batir. Todo ello con el drama de Max Verstappen, que se quedó fuera de la Q3 después de un fallo en su coche y como consecuencia saldrá decimoquinto.

Todos los ingredientes están sobre la mesa, ¿Es posible que Fernando Alonso logre la 33 en Jeddah?Las claves

La salida

No es ningún secreto de que Checo tiene mejor coche que Fernando, y que el Red Bull tiene mayor ritmo de carrera que Aston Martin. Por ello, el piloto asturiano deberá ser agresivo desde el comienzo del Gran Premio de Arabia Saudí, y atacar al piloto mexicano desde la salida en Jeddah.

Ritmo de carrera y velocidad del Red Bull

El viernes de FP2, Checo Pérez mostró tener mejor ritmo de carrera que el Aston Martin de Fernando Alonso, a pesar de que el tráfico en la pista perjudicó las tandas del piloto asturiano y que este domingo su ritmo debería ser mucho mejor, más aún con los reglajes aplicados y la mejora de ayer en la qualify.

El Red Bull en recta es el favorito, por su gran velocidad punta, y hay que pensar también que si Fernando logra pasar al piloto mexicano en las primeras vueltas o en una gran salida, luego Checo dispondrá de DRS (en las primeras vueltas no se puede activar), que precisamente en Red Bull tienen el más potente de todos con su velocidad.

A pesar de ello, no es algo que asuste a Mike Krack: “No me preocupa (la velocidad en recta), porque tenemos un coche muy fuerte en las curvas y tenemos que intentar alejarnos en las curvas para que no nos cojan en las rectas. Esta no es la fortaleza del coche, pero creo que somos lo suficientemente fuertes para que no nos preocupen las rectas”.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

Verstappen

A pesar de salir decimoquinto en parrilla tras los problemas de ayer sábado en la Q2, el piloto neerlandés era el favorito para obtener la pole position y también para lograr la victoria hoy. Durante todo el fin de semana fue superior al resto y seguramente llegará a los primeros puestos pronto, aprovechando el ritmo de carrera y la velocidad punta de su monoplaza para ir escalando posiciones. Por lo que está claro que Verstappen llegará. También hay que tener en cuenta que el 'Safety Car' en Jeddah puede salir en cualquier momento, lo que reagruparía la parrilla y ayudaría a Verstappen a no perder la estela de los líderes del GP.

Safety Car

El Gran Premio de Arabia Saudí se disputa en Jeddah, un circuito muy rápido, de más de 250 km/h de media, en la que los pilotos deberán correr pegados a los muros, peligrosos y terroríficos. Cualquier error puede significar acabar en el muro y eso significaría la entrada en pista del coche de seguridad. Todos los pilotos son conscientes de que su aparición está casi garantizada, por lo que la estrategia a seguir con su entrada será clave.

Si Fernando Alonso logra gestionar muy bien sus neumáticos, podría mantenerse en pista y cruzar los dedos para que llegue la entrada del safety car y así disponer de una parada a boxes gratis. Teniendo en cuenta que lo más probable, y una de las estrategias a tener en cuenta, es que los pilotos en la carrera de hoy vayan a tan solo una parada.

Problemas de fiabilidad

Max Verstappen sufrió en la Q2 de ayer un problema mecánico con el palier, y Ferrari viene por detrás también con ya varios cambios y problemas tras Bahrein y que se vieren forzados a cambiar los motores de combustión de sus dos monoplazas. Por lo que, cualquier fallo podría llegar, y eso supondría una gran ventaja para Fernando Alonso.