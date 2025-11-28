En directo
FÓRMULA 1
Clasificación de la sprint del Gran Premio de Qatar de F1, en directo
Sigue en directo la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Lusail
Xavier Zapater
El circuito de Lusail vive la sesión de clasificación para la carrera del sprint del GP de Qatar de Fórmula 1.
¡FINAL DE LA SQ2!
¡SE ACABA LA SQ2! ¡Se meten los dos españoles entre los 10 primeros! Mejor tiempo para Norris, seguido de Piastri y Verstappen.
ELIMINADOS: Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg, Ocono.
SQ2 | 00:00
Sainz cierra vuelta para colocarse quinto. Está dentro seguro el de Williams. Queda por ver qué pasa con Fernando.
SQ2 | 00:23
¡SÉPTIMO ALONSO! Veremos si le sirve al asturiano, porque hay varios pilotos que vienen mejorando.
SQ2 | 01:19
Mejora su tiempo Verstappen, pero no le sirve para pasar a los McLaren. Tercero el neerlandés, a una décima del mejor crono de Norris.
SQ2 | 03:02
A punto de perder el coche Alonso. Un McLaren le ha molestado con el aire sucio y ha perdido muchísimo tiempo el español. Se la va a jugar en el último intento.
SQ2 | 03:45
Tsunoda, Hulkenberg y Bortoleto se han metido en el box para echar más gasolina. No habían puesto suficiente combustible para hacer más de un intento.
SQ2 | 05:10
Sexto se coloca Carlos Sainz en su primer intento. Alonso, por su parte, está dando su segunda vuelta de preparación.
SQ2 | 05:50
¡Primero Lando Norris! Tres décimas más rápido que Verstappen. Y atención, porque viene fuerte también Piastri.
SQ2 | 07:12
Otra vez Max Verstappen es el primero en cerrar vuelta. 1:21.295 para el de Red Bull. Un tiempo más lento que su mejor crono en SQ1.
¡ARRANCAAAA LA SQ2!
¡COMIEEENZAAA LA SQ2! Hay cola en el pitlane para salir cuanto antes al asfalto de Losail. Esta SQ2 tendrá una duración de 10 minutos y los pilotos están obligados, nuevamente, a utilizar el neumático medio.
¿Podrán los españoles meterse en SQ3!
- Szczesny: 'Ya estoy harto, no se lo deseo a nadie
- Messi, la palanca que necesita el Barça
- Lesión Fermín: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- El gran objetivo de Laporta con el Spotify Camp Nou: 'Se hará seguro
- Szczęsny relata su dura vida familiar: 'Mi hermana murió aplastada y mi padre me humillaba en público
- Llegan curvas para el Barça: siete partidos antes de Navidad con escollos importantes
- Rashford tiene la clave para el Barça: 'Sabemos qué ha fallado
- El polémico mural de Lamine que provoca división en el barrio de la Torreta: 'No midieron las consecuencias