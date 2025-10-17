Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Clasificación de la sprint del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo

Sigue en directo la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el COTA

Oscar Piastri seguido de Fernando Alonso en un GP

Oscar Piastri seguido de Fernando Alonso en un GP / EFE

Irene Lao Puertas

La actividad en el Circuito de las Américas continúa este viernes con la clasificación de la carrera sprint del sábado.

