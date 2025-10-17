En directo
F1
Clasificación de la sprint del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo
Sigue en directo la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el COTA
La actividad en el Circuito de las Américas continúa este viernes con la clasificación de la carrera sprint del sábado.
¡Hasta aquí la clasificación sprint!
La clasificación al sprint ha acabado con la pole position de Max Verstappen para la carrera al sprint. Nos vemos mañana para la primera competición y la clasificación de la carrera dominical. ¡Hasta mañana!
¡Buen tiempo de Fernando Alonso!
El piloto de Aston Martin lo ha apostado todo a una única vuelta y ha conseguido la sexta posición para la carrera al sprint. Las sensaciones para este fin de semana eran negativas, pero Alonso tiene opciones de puntuar en la primera carrera del fin de semana.
¡Verstappen se lleva la pole position!
- Verstappen
- Norris
- Piastri
- Hülkenberg
- Russell
- Alonso
- Sainz
- Hamilton
- Albon
- Leclerc
¡La sorpresa de la SQ3!
Hülkenberg acaba de marcar el mejor registro de la sesión y se ha colocado por delante de Russell, Sainz y Albon.
La primera vuelta de Fernando
Alonso acaba de incorporarse a la pista, el piloto asturiano solo podrá completar una vuelta rápida en la SQ3. Por ahora, Fernando ocupa la novena posición.
¡Sainz segundo!
A falta de tres minutos para el final, Carlos Sainz ha conseguido la segunda posición. Acaban de salir los monoplazas de McLaren a la pista.
Pocos pilotos en la pista
A falta de cinco minutos para ver la bandera a cuadros, solo Russell, Sainz y Albon están en la pista. El resto de pilotos se mantienen en boxes.
¡Empieza la pelea por la pole position!
La clasificación al sprint está llegando a su fin. Los pilotos se han incorporado por última vez hoy a la pista y en apenas 8 minutos conoceremos el Top10 para la salida de la carrera al sprint. Esta vez, la mayoría de pilotos tendrán un único intento para marcar el mejor registro.
La incógnita de Sainz
Los problemas técnicos en el FP1 han impedido que Carlos probara a rodar con el neumático más blando. Ahora llega la SQ3 y el piloto de Williams deberá arriesgarse para lograr la mejor posición posible en la parrilla. Los tiempos de la SQ2 han posicionado a Sainz en sexta posición.
Norris se acerca a la pole position
El piloto de McLaren ha acabado la SQ2 dominando y detrás de él se encuentran sus dos rivales en el campeonato. La SQ2 ha llegado a su fin y llega el momento de conocer al poleman para la sprint race.
