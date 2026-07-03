Clasificación Sprint GP de Gran Bretaña 2026 de F1, en directo: La mini-pole de Silverstone, hoy en vivo, con Alonso y Sainz

La nueva F1 en Silverstone

El circuito de Silverstone, cuna de la F1, es tradicionalmente un desafío constante de curvas rápidas. El 82% del tiempo se va a fondo, sin pisar el freno, pero este año, con la nueva F1 de gestión de energía, la situación cambia drásticamente. El motor eléctrico deja de empujar al no poder recargarse y eso se traduce en una alarmante pérdida de velocidad en las mejores curvas, Copse, Chapel, Maggotts o Becketts. El primero que avisó fue Verstappen: “Me encanta Silverstone, pero di unas vueltas en el simulador y no pude evitar reírme”.