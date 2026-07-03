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FÓRMULA 1
Clasificación Sprint GP de Gran Bretaña 2026 de F1, en directo: La mini-pole de Silverstone, hoy en vivo, con Alonso y Sainz
Te contamos en directo la 'sprint shootout' en Silverstone, la batalla por la cuarta pole sprint de la temporada tras una única sesión libre liderada por Lewis Hamilton
Comienza la SQ2
Se pone en marcha la segunda ronda, de nuevo con neumáticos medios obligatoriamente y ahora con 16 pilotos en pista en busca del pase a la tanda decisiva
Sainz, a la SQ2; Alonso, fuera
Hamilton pasa a la siguiente ronda como el más rápido. Sainz se salva (16º) y caen eliminados en esta SQ1 Bearman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso y Stroll. S
Susto de Sainz
Sainz, que ha cometido un error buscando sus límites, intenta asegurar el pase a la Sq2 con Williams.
Ferrari al frente
Hamilton vuelve a mejorar (1.29.273) y también Leclerc, que se queda a una décima de su compañero
Alonso, a pista
Alonso y Stroll salen los últimos a pista y teniendo en cuenta que siguen sin mejoras y lo lejos que estaban en FP1, todo apunta a otra eliminación prematura
Hamilton, al ataque
Hamilton mejora el tiempo de Leclerc (1.29.582). Los dos Ferrari al frente, aunque todavía con mucho margen
Arranca la SQ1
Ha comenzado la primera criba de clasificación sprint con medios obligatorios y Leclerc por delante de momento
La nueva F1 en Silverstone
El circuito de Silverstone, cuna de la F1, es tradicionalmente un desafío constante de curvas rápidas. El 82% del tiempo se va a fondo, sin pisar el freno, pero este año, con la nueva F1 de gestión de energía, la situación cambia drásticamente. El motor eléctrico deja de empujar al no poder recargarse y eso se traduce en una alarmante pérdida de velocidad en las mejores curvas, Copse, Chapel, Maggotts o Becketts. El primero que avisó fue Verstappen: “Me encanta Silverstone, pero di unas vueltas en el simulador y no pude evitar reírme”.
Clima favorable
Dos minutos para que comience la sesión, coches preparados para salir. Las condiciones son favorables, el asfalto está seco y el cielo está despejado, temperaturas están en 25.3ºC en ambiente, 43.2ºC en pista
Sainz, con mejoras
Carlos Sainz, a diferencia de Fernando Alonso, sí cuenta con mejoras en este gran premio. El madrileño espera que el nuevo alerón delantero y morro del Williams le permita seguir avanzando, aunque en libres ha finalizado 16 a 2.5 segundos de Hamilton.
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