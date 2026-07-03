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FÓRMULA 1

Clasificación Sprint GP de Gran Bretaña 2026 de F1, en directo: La mini-pole de Silverstone, hoy en vivo, con Alonso y Sainz

Te contamos en directo la 'sprint shootout' en Silverstone, la batalla por la cuarta pole sprint de la temporada tras una única sesión libre liderada por Lewis Hamilton

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Silverstone es la carrera de casa para Aston Martin y Alonso tiene una difícil misión / Aston Martin F1

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Laura López Albiac

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