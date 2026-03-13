Clasificación Sprint F1 GP de China: resultado, resumen y posiciones de Alonso y Sainz

"El coche es increíble"

Russell celebra su primera pole sprint en China: "El coche se ha sentido increíble y sabíamos después de Melbourne que el motor iba bien, ha sido un placer conducir. Estoy intrigado por ver cómo son los tiempos comparado con el año pasado, porque yo lo he sentido muy rápido y muy distinto a Melbourne. Ha sido surrealista ver tantas gorras azules y me alegro que hayan abrazado 'la cultura de mi casco' en los últimos años. Desde Australia hemos trabajado en salir mejor y creo que hemos encontrado algunas mejoras".