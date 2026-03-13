En Directo
Fórmula 1
Clasificación Sprint F1 GP de China: resultado, resumen y posiciones de Alonso y Sainz
Les contamos en directo la primera sprint shootout (clasificación sprint) de la temporada, en el marco del Gran Premio de China
¡Hasta mañana!
Despedimos este directo y les emplazamos a mañana. Por motivos horarios, volveremos con la clasificación (08.00 h), ya que la carrera sprint se disputa de madrugada en España. Gracias por acompañarnos.
"El coche es increíble"
Russell celebra su primera pole sprint en China: "El coche se ha sentido increíble y sabíamos después de Melbourne que el motor iba bien, ha sido un placer conducir. Estoy intrigado por ver cómo son los tiempos comparado con el año pasado, porque yo lo he sentido muy rápido y muy distinto a Melbourne. Ha sido surrealista ver tantas gorras azules y me alegro que hayan abrazado 'la cultura de mi casco' en los últimos años. Desde Australia hemos trabajado en salir mejor y creo que hemos encontrado algunas mejoras".
Mercedes copa la primera fila
El asalto definitivo no ha variado las cosas. Russell no mejora (1.31.520), deja a Antonelli a 2 décimas y Mercedes copa las dos primeras filas de parrilla. El campeón Lando Norris termina tercero, a 0.641, por delante de Hamilton, Piastri, Leclerc, Gasly, Verstappen, Bearman y Hadjar.
Russell, al frente
Russell se asegura la pole provisional con los neumáticos blandos , exclusivos para esta última tanda de clasificación. El británico rueda en 1.31.520 y deja a 3 décimas a su compañero Antonelli
Sin emoción
De momento, la distancia de los Mercedes es abismal. El que está más cerca, a más de medio segundo, es Hamilton con el Ferrari
A por la pole
Da comienzo la SQ3. Los diez mejores tienen solo seis minutos para asegurarse la pole sprint para el sábado. De momento, el único que ha salido a pista es Kimi Antonelli.
Error de Max
Max Verstappen se va largo en su intento de vuelta rápida y se mete en la SQ3 por los 'pelos' en novena posición, por delante de su compañero Isack Hadjar, décimo.
Caen eliminados Hulkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad y Colapinto.
Investigado Antonelli
Se anota un incidente entre Kimi Antonelli y Lando Norris. El piloto italiano ha obstaculizado al vigente campeón del mundo cuando comenzaba su vuelta lanzada
Zona de riesgo
Están en zona de eliminación provisional Ocon, Bortoleto, Lawson, Bearman, Lindblad y Colapinto. Quedan 2 minutos para definir el pase a la SQ3
Mercedes no deja ni las 'migas'
Verstappen ha comenzado marcando el primer tiempo de referencia (1.33.564) y los Ferrari han tomado el relevo. Leclerc ha sido el primero en bajar de 1.33 (1.32.602) y los Mercedes le han batido nuevamente con claridad: Russell (1.32.241) y Antonelli (1.32.570).
