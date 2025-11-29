Clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en directo

En directo
Sigue en directo la sesión clasificación del Gran Premio de Qatar, penúltima cita del Mundial 2025 de F1.
Vamos a hacer otro breve recordatorio de que tiene que pasar para que Norris sea campeón en el GP de Catar. Si gana la carrera es automáticamente campeón del mundo. Si queda segundo, Piastri tendría que quedar cuarto y Max Verstappen tercero. Si queda tercero, Piastri tendría que quedar quinto y Verstappen cuarto y así sucesivamente. Dos posiciones delante respecto Piastri y una respecto Verstappen.
Recordemos como ha sido la carrera Sprint de hace unas horas. Los adelantamientos fueron inexistentes, quitando la salida de parrilla. Después, durante la carrera, hubo tan solo 1 o 2 durante en 19 vueltas de Sprint. Es por eso, que en menos de diez minutos, la clasificación cobra muchísima importancia.
Digamos que el circuito de Catar no es como Mónaco, pero es muy difícil de adelantar. Solo hay una zona de DRS en todo el circuito y es muy poca distancia. Veremos quien hace la pole, porque si Norris consigue la primera posición, podremos tener el mundial sentenciado.
¡Muuuuuuuuy bueeeenas tardeeees de nueeevoo! Bienvenidos a una de las clasificaciones más importantes de la temporada. En este circuito es muy difícil adelantar y la carrera de mañana puede ser una procesión de coches. ¡Arrancamoooos!
