Clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en directo

Clasificación GP Catar F1

Vamos a hacer otro breve recordatorio de que tiene que pasar para que Norris sea campeón en el GP de Catar. Si gana la carrera es automáticamente campeón del mundo. Si queda segundo, Piastri tendría que quedar cuarto y Max Verstappen tercero. Si queda tercero, Piastri tendría que quedar quinto y Verstappen cuarto y así sucesivamente. Dos posiciones delante respecto Piastri y una respecto Verstappen.