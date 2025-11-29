Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en directo

Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Qatar disputada en el circuito de Lusail

Max Verstappen y Fernando Alonso, durante una sesión en Qatar

Max Verstappen y Fernando Alonso, durante una sesión en Qatar / AP

Albert Miranda

Sigue en directo la sesión clasificación del Gran Premio de Qatar, penúltima cita del Mundial 2025 de F1.

