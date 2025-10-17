En directo
F1
Clasificación del Gran Premio de México de F1, en directo, con Alonso y Sainz
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Miguel Jorge
La actividad en el el Autódromo Hermanos Rodríguez continúa este sábado con la sesión de clasificación para el Gran Premio de México de F1.
Q2 | FINAL
¡BANDERA A CUADROS! ¡ELIMINADO ALONSO, PERO TENEMOS A CARLOS SAINZ EN LA Q3!
11º Tsunoda, 12º Ocon, 13º Hülkenberg, 14º Alonso y 15º Lawson.
Q2 | 1'
¡Ojo porque Piastri está en zona de eliminación! ¡13º el australiano! Tanto el de McLaren como Fernando Alonso tienen que mejorar para estar en Q3.
Q2 | 3'
Calibran los pilotos sus monoplazas para encarar estos minutos finales.
En zona de eliminación: Lawson, Antonelli, Alonso, Ocon y Bearman.
Q2 | 5'
Sorprende bastante ver a Piastri en la 10ª posición. Su rival en el Mundial y compañero de equipo, Lando Norris es 1º momentáneamente.
Q2 | 7'
Regresan a boxes los pilotos tras la primera contienda. Luces y sombras para los españoles, ya que tenemos a un magnífico Carlos Sainz en 3ª posición pilotando muy cómodo y a un Alonso en la 13ª plaza con su Aston Martin.
Q2 | 10'
Todos los pilotos en vuelta ya. De momento, solo Hülkenberg y Hadjar han marcado tiempo.
¡Viene muy rápido Verstappen y Leclerc!
Q2 | INICIO
¡COMIENZA LA Q2! ¡Solo los 10 más rápidos irán a la Q3!
Q1 | FINAL
Eliminados:
16º Bortoleto, 17º Albon, 18º Gasly, 19º Stroll y 20º Colapinto
Q1 | FINAL
¡FINAL DE LA Q1! ¡PASA FERNANDO ALONSO A LA Q2!
Q1 | 1'
Tiene que mejorar Antonelli, Albon y Fernando Alonso para pasar a la Q2. Carlos Sainz es 11º momentáneamente.
¡Todo se decide en este último minuto!
