Clasificación del Gran Premio de México, con Alonso y Sainz fuera de carrera

Golpe de autoridad de Lando Norris en el GP de México F1 2025 . El piloto británico de McLaren ha dejado claro que quiere ser campeón del mundo anotándose un triunfo inapelable, dominando de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con más de medio minuto de ventaja sobre Charles Leclerc y Max Verstappen.

El resultado, combinado con el quinto puesto de su compañero Oscar Piastri, le deja como nuevo líder del Mundial, aunque por solo un punto respecto al australiano. Max Verstappen ha llegado hasta el podio, por lo que también se mantiene en la batalla a tres bandas por el título, a 36 puntos de Norris con 116 en juego en los cuatro grandes premios que quedan este año.

Alonso y Sainz han vivido un domingo para olvidar, con doble abandono en México. El madrileño no ha cruzado la meta, aunque ha clasificado 17º ya que se ha retirado en la última vuelta.

GP de México (71 vueltas- 305,584 kms)

Lando Norris (McLaren) 1H37’58’’574 Charles Leclerc (Ferrari) a 30”324 Max Verstappen (Red Bull) a 31”049 Oliver Bearman (Haas) a 40”955 Oscar Piastri (McLaren) a 42”065 Kimi Antonelli (Mercedes) a 47”837 George Russell (Mercedes) a 50”287 Lewis Hamilton (Ferrari) a 56”446 Esteban Ocon (Haas) a 75”464 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) a 76”863 Yuki Tsunoda (Red Bull) a 79”048 Alexander Albon (Williams) 1 vuelta Isack Hadjar (Racing Bulls) 1 vuelta Lance Stroll (Aston Martin) 1 vuelta Pierre Gasly (Alpine) 1 vuelta Franco Colapinto (Alpine) 1 vuelta Carlos Sainz (Williams) DNF

Retirados:

Fernando Alonso (Aston Martin) DNF

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) DNF

Liam Lawson (Racing Bulls) DNF

Mejor vuelta: La 50 de George Russell (Mercedes) 1:20.052 a 193.554 km/h