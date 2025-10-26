Fórmula 1
Clasificación del Gran Premio de México, con Alonso y Sainz fuera de carrera
Alonso y Sainz han vivido un domingo para olvidar, con doble abandono en México. Lando Norris se ha impuesto por delante de Leclerc y Verstappen y es el nuevo líder del Mundial
Golpe de autoridad de Lando Norris en el GP de México F1 2025 . El piloto británico de McLaren ha dejado claro que quiere ser campeón del mundo anotándose un triunfo inapelable, dominando de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con más de medio minuto de ventaja sobre Charles Leclerc y Max Verstappen.
El resultado, combinado con el quinto puesto de su compañero Oscar Piastri, le deja como nuevo líder del Mundial, aunque por solo un punto respecto al australiano. Max Verstappen ha llegado hasta el podio, por lo que también se mantiene en la batalla a tres bandas por el título, a 36 puntos de Norris con 116 en juego en los cuatro grandes premios que quedan este año.
Alonso y Sainz han vivido un domingo para olvidar, con doble abandono en México. El madrileño no ha cruzado la meta, aunque ha clasificado 17º ya que se ha retirado en la última vuelta.
GP de México (71 vueltas- 305,584 kms)
- Lando Norris (McLaren) 1H37’58’’574
- Charles Leclerc (Ferrari) a 30”324
- Max Verstappen (Red Bull) a 31”049
- Oliver Bearman (Haas) a 40”955
- Oscar Piastri (McLaren) a 42”065
- Kimi Antonelli (Mercedes) a 47”837
- George Russell (Mercedes) a 50”287
- Lewis Hamilton (Ferrari) a 56”446
- Esteban Ocon (Haas) a 75”464
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) a 76”863
- Yuki Tsunoda (Red Bull) a 79”048
- Alexander Albon (Williams) 1 vuelta
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 1 vuelta
- Lance Stroll (Aston Martin) 1 vuelta
- Pierre Gasly (Alpine) 1 vuelta
- Franco Colapinto (Alpine) 1 vuelta
- Carlos Sainz (Williams) DNF
Retirados:
Fernando Alonso (Aston Martin) DNF
Nico Hulkenberg (Kick Sauber) DNF
Liam Lawson (Racing Bulls) DNF
Mejor vuelta: La 50 de George Russell (Mercedes) 1:20.052 a 193.554 km/h
