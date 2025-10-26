Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Clasificación del Gran Premio de México, con Alonso y Sainz fuera de carrera

Alonso y Sainz han vivido un domingo para olvidar, con doble abandono en México. Lando Norris se ha impuesto por delante de Leclerc y Verstappen y es el nuevo líder del Mundial

Lando Norris , ganador en México, ante Leclerc y Verstappen

Lando Norris , ganador en México, ante Leclerc y Verstappen / Eduardo Verdugo

Laura López Albiac

Golpe de autoridad de Lando Norris en el GP de México F1 2025 . El piloto británico de McLaren ha dejado claro que quiere ser campeón del mundo anotándose un triunfo inapelable, dominando de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con más de medio minuto de ventaja sobre Charles Leclerc y Max Verstappen.

El resultado, combinado con el quinto puesto de su compañero Oscar Piastri, le deja como nuevo líder del Mundial, aunque por solo un punto respecto al australiano. Max Verstappen ha llegado hasta el podio, por lo que también se mantiene en la batalla a tres bandas por el título, a 36 puntos de Norris con 116 en juego en los cuatro grandes premios que quedan este año.

Alonso y Sainz han vivido un domingo para olvidar, con doble abandono en México. El madrileño no ha cruzado la meta, aunque ha clasificado 17º ya que se ha retirado en la última vuelta.

GP de México (71 vueltas- 305,584 kms)

  1. Lando Norris (McLaren) 1H37’58’’574
  2. Charles Leclerc (Ferrari) a 30”324
  3. Max Verstappen (Red Bull) a 31”049
  4. Oliver Bearman (Haas) a 40”955
  5. Oscar Piastri (McLaren) a 42”065
  6. Kimi Antonelli (Mercedes) a 47”837
  7. George Russell (Mercedes) a 50”287
  8. Lewis Hamilton (Ferrari) a 56”446
  9. Esteban Ocon (Haas) a 75”464
  10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) a 76”863
  11. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 79”048
  12. Alexander Albon (Williams) 1 vuelta
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls) 1 vuelta
  14. Lance Stroll (Aston Martin) 1 vuelta
  15. Pierre Gasly (Alpine) 1 vuelta
  16. Franco Colapinto (Alpine) 1 vuelta
  17. Carlos Sainz (Williams) DNF

Retirados:

Fernando Alonso (Aston Martin) DNF

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) DNF

Liam Lawson (Racing Bulls) DNF

Mejor vuelta: La 50 de George Russell (Mercedes) 1:20.052 a 193.554 km/h

