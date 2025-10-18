En directo
F1
Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el COTA
David Raurell
Doble sesión en el COTA para este sábado con la carrera sprint y la clasificación del GP de Estados Unidos.
2'
Vean como ha quedad por momentos el coche de Charles Leclerc:
6'
¡Verstappen sigue imparable!
Gran vuelta del piloto neerlandés (1:32.510), que ha conseguido sacarle casi cuatro décimas a un Norris que estaba defendiendo el mejor tiempo.
Lo hemos dicho al principio: Max no da por perdido el título de campeón del mundo
7'
Russell mejora un poco su tiempo y se coloca primero con 1:32.959.
Sin embargo, dificilmente le valdrá para la pole
9'
Repaso a las últimas poles en el GP de Estados Unidos
2019- Bottas
2021- Verstappen
2022- Sainz
2023- Leclerc
2024- Norris
12'
¡Arranca la Q3!
Empieza la última sesión de este sábado
FINAL Q2
Max Verstappen continúa con su 'Super sábado' y también ha firmado el mejor tiempo en la Q2.
¿Podrá repetir en la Q3 tras Q1, Q2 y Sprint?
FINAL Q2
Emoción hasta el final, puesto que nadie tenía asegurado su puesto en la Q3.
Finalmente, quedan eliminados Hulkenberg, Lwson, Tsunoda, Gasly y Colapinto.
Los dos españoles siguen en la Q3
5'
Se viene un final de Q2 muy emocionante ya que muchos de los pilotos van a volver a pista con goma nueva
9'
Grandísima vuelta de Verstappen, que firma un tiempo de 1:32.701 y avanza a los pilotos de McLaren y Ferrari
15'
Arranca la Q2 en Austin.
La mayoría de los pilotos salen con goma nueva
