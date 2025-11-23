Fórmula 1
Clasificación del GP de Las Vegas, con Sainz 7º y Alonso, 13º
Max Verstappen ha ganado la carrera ante Lando Norris y George Russell y los españoles no han rendido en seco al mismo nivel que el sábado en agua
Max Verstappen le ha ganado la partida a Lando Norris en la salida del GP de Las Vegas y se ha llevado su sexta victoria de la temporada. Norris ha arrancado bien desde la pole y ha tratado de arrinconar a Max, pero se ha pasado de frenada en la primera curva y le ha puesto la alfombra roja al neerlandés.
Verstappen sigue vivo en el pulso por el Mundial a falta de dos carreras y una sprint, aunque está ante una misión casi imposible, ya que cede 42 puntos con Norris cuando solo quedan 58 en juego.
George Russell ha completado el podio y Oscar Piastri ha sido cuarto. El australiano tiene ya a solo 12 puntos a Max, que puede disputarle el subcampeonato si como todo apunta, Norris se acaba proclamando campeón en 2025.
Carlos Sainz ha finalizado en una gran séptima posición, mientras que Fernando Alonso se ha quedado fuera de los puntos –decimotercero–.
GP de Las Vegas. Carrera (50 vueltas-309.450 km)
1. Max Verstappen (Red Bull) 1:21'08"429
2. Lando Norris (McLaren) a 20"741
3. George Russell (Mercedes) a 23"546
4. Oscar Piastri (McLaren) a 27"650
5. Kimi Antonelli (Mercedes) a 30"488
6. Charles Leclerc (Ferrari) a 30"678
7. Carlos Sainz (Williams) a 34"924
8. Isack Hadjar (Visa RB) a 45"257
9. Nico Hülkengerg (Sauber) a 51"134
10. Lewis Hamilton (Ferrari) a 59"369
11. Esteban Ocon (Haas) a 60"635
12. Oliver Bearman (Haas) a 70"549
13. Fernando Alonso (Aston Martin) a 85"308
14. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 86"974
15. Pierre Gasly (Alpine) a 91"702
16. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta
17. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
Retirados:
Alexander Albon (Williams) V35
Gabriel Bortoleto ( Sauber) V2
Lance Stroll (Aston Martin)
