Clasificación del GP de Singapur de F1: resultados de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en directo la 'Qualy' del Gran Premio de Singapur que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay
Xavier Zapater
Sigue la clasificación de Gran Premio de Singapur.
Q1 | 01:00
¡Hamilton se pone líder! Mejora el tiempo de Norris y Verstappen para escalar hasta lo más alto. Atención porque no viene haciendo una buena vuelta Fernando y se puede quedar fuera.
Q1 | 03:10
Sale del pozo Antonelli y se coloca segundo. Ha batido el récord de los dos primeros sectores. Mucho tráfico ahora en el pitlane. Todos quieren salir en el último momento, con goma nueva, para mejorar su tiempo.
Nada de lo que hemos visto hasta ahora puede servir...¡Todo el mundo está mejorando!
Q1 | 04:57
¡En cabeza Lando Norris! Aprovecha la ventaja que le ha dado la goma nueva para situarse primero.
Por ahora, los cinco eliminados serían Hulkenberg, Ocon, Gasly, Tsunoda y Antonelli.
Q1 | 06:20
¡Se pone primero Hadjar! Supera el tiempo de Max Verstappen. La pista sigue mejorando y vamos a ver muchísimos cambios todavía.
No se fía Lando Norris y sale con un neumático blando nuevo.
Q1 | 07:55
Cierra vuelta Fernando Alonso para colocarse sexto. A cuatro décimas del mejor tiempo.
En el momento en que se anota un posible impedimento entre Sainz y Antonelli.
Q1 | 09:37
La pista está evolucionando y Bearman lo demuestra. El piloto de Haas acaba de escalar hasta la segunda posición, tan solo por detrás de Verstappen.
Por cierto, ha tenido que abortar vuelta Piastri por una bandera amarilla en el primer sector.
Q1 | 11:55
¡Primero Max Verstappen! El neerlandés para el crono en 1:30.317. La pista va a mejorar mucho a lo largo de la sesión y vamos a ver como los tiempos van bajando. Es muy probable que todos tengan que montar otro juego de neumáticos blandos.
Q1 | 13:10
Ya tenemos las primeras referencias de tiempo. Charles Leclerc se pone al frente, por delante de Sainz y Bortoleto. Pero vienen muy fuerte Hadjar y, sobre todo, Lando Norris.
Q1 | 14:40
Pequeño error de Hamilton en la curva uno en su primer intento. Tiene que abortar la vuelta el británico y deberá volver a intentarlo en la siguiente.
¡COMIENZAAAAA LA Q1!
¡SEMÁFORO VERDE! ¡Arranca la Q1 en Marina Bay! Mucha cola en el pitlane para salir a pista lo antes posible. El tráfico es difícil de gestionar en este circuito.
18 minutos tenemos por delante, para conocer a los cinco primeros pilotos eliminados.
