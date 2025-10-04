Clasificación del GP de Singapur de F1: resultados de Alonso y Sainz, hoy en vivo

Q1 | 03:10

Sale del pozo Antonelli y se coloca segundo. Ha batido el récord de los dos primeros sectores. Mucho tráfico ahora en el pitlane. Todos quieren salir en el último momento, con goma nueva, para mejorar su tiempo.

Nada de lo que hemos visto hasta ahora puede servir...¡Todo el mundo está mejorando!