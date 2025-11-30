Fórmula 1
Clasificación del GP de Qatar: Sainz, en el podio (3º) y Alonso, 7º
Max Verstappen ha impuesto su ley en Qatar y ha liderado el podio por delante de Oscar Piastri y Carlos Sainz, que ha mantenido a raya al líder del Mundial Lando Norris, cuarto al final
Max Verstappen ha conseguido una nueva victoria en el GP de Catar , la séptima para el esta temporada, y ha escalado a la segunda posición del Mundial, para llegar 'vivo' a la última carrera del Mundial, el próximo domingo en Abu Dhabi.
El neerlandés ha aprovechado un coche de seguridad en la parte inicial de la carrera y una mala estrategia de McLaren, los únicos que no han hecho parada en ese momento, para poder batir a Oscar Piastri y sumar una importantísima victoria en clave de campeonato.
Carlos Sainz ha mantenido a raya a Lando Norris para ser tercero en el podio con Williams. El piloto británico , que ha acabado cuarto, sigue líder, pero ahora con 12 puntos sobre Verstappen y 16 respecto a su compañero Piastri. Fernando Alonso ha sufrido para aguantar en séptima posición y llevarse seis puntos para Aston Martin, frente al abandono de su compañero Stroll.
GP de Qatar. Carrera (57 vueltas-308.611 km)
1. Max Verstappen (Red Bull) 1:24'38"241
2. Oscar Piastri (McLaren) a 7"995
3. Carlos Sainz (Williams) a 22"665
4. Lando Norris (McLaren) a 23"315
5. Kimi Antonelli (Mercedes) a 28"317
6. George Russell (Mercedes) a 48"599
7. Fernando Alonso (Aston Martin) a 54"045
8. Charles Leclerc (Ferrari) a 56"785
9. Liam Lawson (Visa RB) a 60"073
10. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 61"770
11. Alexander Albon (Williams) a 66"931
12. Lewis Hamilton (Ferrari) a 77"730
13. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 84"812
14. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
15. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta
16. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta
Retirados
17. Lance Stroll (Aston Martin (V55)
18. Isack Hadjar (V55)
Oliver Bearman (V41)
Nico Hülkengerg (V6)
- Barcelona - Alavés, en directo: partido de LaLiga hoy, en vivo
- La inquietante charla entre Flick y Raphinha
- El Barça recibió dos rojas en el banquillo ante el Alavés
- Cambios obligados en el once del Barça-Alavés
- Guirassy se pone a tiro del Barça: 50 millones de euros
- Lo de Gerard Martín ya no es un invento: 'Lo bueno está por venir
- El 1x1 del Barça - Alavés
- El sorprendente extremo que Flick querría para el Barça