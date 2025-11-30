Clasificación del GP de Qatar: Sainz, en el podio (3º) y Alonso, 7º

Max Verstappen ha conseguido una nueva victoria en el GP de Catar , la séptima para el esta temporada, y ha escalado a la segunda posición del Mundial, para llegar 'vivo' a la última carrera del Mundial, el próximo domingo en Abu Dhabi.

El neerlandés ha aprovechado un coche de seguridad en la parte inicial de la carrera y una mala estrategia de McLaren, los únicos que no han hecho parada en ese momento, para poder batir a Oscar Piastri y sumar una importantísima victoria en clave de campeonato.

Carlos Sainz ha mantenido a raya a Lando Norris para ser tercero en el podio con Williams. El piloto británico , que ha acabado cuarto, sigue líder, pero ahora con 12 puntos sobre Verstappen y 16 respecto a su compañero Piastri. Fernando Alonso ha sufrido para aguantar en séptima posición y llevarse seis puntos para Aston Martin, frente al abandono de su compañero Stroll.

GP de Qatar. Carrera (57 vueltas-308.611 km)

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:24'38"241

2. Oscar Piastri (McLaren) a 7"995

3. Carlos Sainz (Williams) a 22"665

4. Lando Norris (McLaren) a 23"315

5. Kimi Antonelli (Mercedes) a 28"317

6. George Russell (Mercedes) a 48"599

7. Fernando Alonso (Aston Martin) a 54"045

8. Charles Leclerc (Ferrari) a 56"785

9. Liam Lawson (Visa RB) a 60"073

10. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 61"770

11. Alexander Albon (Williams) a 66"931

12. Lewis Hamilton (Ferrari) a 77"730

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 84"812

14. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta

15. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta

16. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

Retirados

17. Lance Stroll (Aston Martin (V55)

18. Isack Hadjar (V55)

Oliver Bearman (V41)

Nico Hülkengerg (V6)