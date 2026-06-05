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Clasificación del GP de Mónaco de Fórmula 1: horario y dónde ver F1 hoy por TV, en directo con Fernando Alonso

A qué hora empieza la clasificación del GP de Mónaco y cómo ver el Mundial de Fórmula 1 desde España

Cómo ver en directo y online todo el Mundial de Fórmula 1 en DAZN con Fernando Alonso y Carlos Sainz

Antonelli, piloto de Mercedes, líder del Mundial

Antonelli, piloto de Mercedes, líder del Mundial / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El GP de Mónaco 2026 de Fórmula 1 entra en su fase más decisiva. Una vez disputadas las primeras sesiones de entrenamientos libres este viernes en el circuito urbano de Montecarlo, este sábado llega el momento más importante de todo el fin de semana con la disputa de la clasificación, algo totalmente clave en un trazado donde adelantar siempre resulta extremadamente complicado.

No hay margen para el error a partir de ahora en las calles del Principado. Las sesiones del viernes han servido a los equipos para recoger datos y comenzar a encontrar sensaciones en uno de los circuitos más exigentes del calendario, aunque todavía quedan muchas incógnitas por resolver antes del momento de la verdad.

14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR26, action during the Formula 1 Grand Prix du Canada 2026, 5th round of the 2026 Formula One World Championship from May 22 to 24, 2026 on the Circuit Gilles Villeneuve, in Montréal, Canada - Photo Charly López / DPPI AFP7 22/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Como suele ocurrir en Mónaco, cualquier detalle puede marcar diferencias mínimas en una parrilla que se espera muy apretada y donde el tráfico, los muros y la gestión de los neumáticos volverán a jugar un papel decisivo. Los principales favoritos al campeonato llegan obligados a dar un paso adelante en una clasificación que es muy probable que decida gran parte de sus opciones de victoria de cara al domingo.

Una vez finalizados los terceros entrenamientos libres, llegará el turno de la clasificación del GP de Mónaco, una de las sesiones más esperadas de toda la temporada de Fórmula 1. La lucha por la pole promete máxima igualdad con Kimi Antonelli y George Russell entre los favoritos, aunque los McLaren o Ferrari prometen no estar muy lejos de ellos. En un circuito histórico donde cada milésima resulta determinante y donde salir desde las primeras posiciones suele ser fundamental para aspirar al triunfo, la clasificación será decisiva para el devenir del fin de semana.

Horarios de la clasificación del GP de Mónaco de Fórmula 1 2026

Sábado 6 de junio:

  • Libres 3 | 12:30 horas
  • Clasificación | 16:00 horas

Dónde ver el GP de Mónaco F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Mónaco se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.

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