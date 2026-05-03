FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI
Clasificación del GP de Miami, con Sainz 9º y Alonso, 15º
Kimi Antonelli ha enmendado su error en la salida y se ha llevado la victoria en el GP de Miami. El líder del Mundial ha subido al podio escoltado por los dos McLaren de Norris y Piastri
Imparable, Kimi Antonelli ha sumado en Miami su tercera victoria consecutiva. El piloto italiano de Mercedes ha emmendado otra mala salida, y ha podido mantener la hegemonía de Mercedes ante la presión de los McLaren,
Con 100 puntos en su casillero del Mundial y 20 de ventaja sobre su compañero George Russell, que ha sido cuarto, Antonelli ha subido al podio acompañado por Lando Norris y Oscar Piastri. Carlos Sainz ha terminado en los puntos con Williams (9º) y Fernando Alonso ha sido 15º con Aston Martin.
GP de Miami. Carrera (57 vueltas - 308.326 km)
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 57 vueltas
2. Lando Norris (McLaren) a 3"264
3. Oscar Piastri (McLaren) a 27"092
4. George Russell (Mercedes) a 43"051
5. Max Verstappen (Red Bull) a 43"949
6. Charles Leclerc (Ferrari) a 44"245
7. Lewis Hamilton (Ferrari) a 53"753
8. Franco Colapinto (Alpine) a 61"871
9. Carlos Sainz (Williams) a 82"072
10. Alexander Albon (Williams) a 90"972
11. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta
12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta
13. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta
14. Arvid Lindblad (VISA RB) a 1 vuelta
15. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1 vuelta
16. Sergio Pérez (Cadillac) a 1 vuelta
17. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta
18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 2 vueltas
Retirados:
Nico Hülkengerg (Audi)
Liam Lawson (VISA RB)
Pierre Gasly (Alpine)
Isack Hadjar (Red Bull)
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