Clasificación del GP de Miami, con Sainz 9º y Alonso, 15º

Imparable, Kimi Antonelli ha sumado en Miami su tercera victoria consecutiva. El piloto italiano de Mercedes ha emmendado otra mala salida, y ha podido mantener la hegemonía de Mercedes ante la presión de los McLaren,

Con 100 puntos en su casillero del Mundial y 20 de ventaja sobre su compañero George Russell, que ha sido cuarto, Antonelli ha subido al podio acompañado por Lando Norris y Oscar Piastri. Carlos Sainz ha terminado en los puntos con Williams (9º) y Fernando Alonso ha sido 15º con Aston Martin.

GP de Miami. Carrera (57 vueltas - 308.326 km)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 57 vueltas

2. Lando Norris (McLaren) a 3"264

3. Oscar Piastri (McLaren) a 27"092

4. George Russell (Mercedes) a 43"051

5. Max Verstappen (Red Bull) a 43"949

6. Charles Leclerc (Ferrari) a 44"245

7. Lewis Hamilton (Ferrari) a 53"753

8. Franco Colapinto (Alpine) a 61"871

9. Carlos Sainz (Williams) a 82"072

10. Alexander Albon (Williams) a 90"972

11. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta

12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta

13. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta

14. Arvid Lindblad (VISA RB) a 1 vuelta

15. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1 vuelta

16. Sergio Pérez (Cadillac) a 1 vuelta

17. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta

18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 2 vueltas

Retirados:

Nico Hülkengerg (Audi)

Liam Lawson (VISA RB)

Pierre Gasly (Alpine)

Isack Hadjar (Red Bull)