Clasificación GP de Japón F1: a qué hora es y dónde ver por TV a Alonso y Sainz

Ha llegado el momento de la verdad en el GP de Japón. Después de disputarse las dos primeras tandas de entrenamientos en el circuito de Suzuka, con Oscar Piastri (McLaren) al frente, por delante de los Mercedes, este sábado llega el turno de los últimos libres y de la clasificación, donde se decidirá qué piloto saldrá desde la pole position en tierras niponas.

A una vuelta, el australiano ha sido el más rápido por el momento, ante Antonelli y Russell, mientras que su compañero y actual campeón Lando Norris ha completado el 'top cuatro' el primer día, con los dos coches 'papaya' mejor situados que los Ferrari, por lo que la batalla por la pole en Japón se presenta con muchas dudas y muy intensa.

Fernando Alonso, que se ha reincorporado al equipo Aston Martin tras estrenar paternidad esta semana, no ha pasado del 19º puesto en FP2, a 3.4 segundos de Piastri, mientras que Carlos Sainz ha comenzado 13º en Suzuka, a 1.4 de cabeza con el Williams.

Este sábado llegará con doble emoción. Durante la madrugada del viernes al sábado se celebrarán los últimos entrenamientos libres, un paso previo necesario a la clasificación del GP de Japón. Conseguir salir adelante en la parrilla de salida es crucial en Suzuka, así que las escuderías no escatimarán en esfuerzos para conseguir la mejor posición de cara a la carrera de domingo.

¿A qué hora es la clasificación del GP de Japón 2026?

Sábado 28 de marzo: Libres 3: 3:30 horas

Clasificación: 7:00 horas

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de Japón 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Japón y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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