Clasificación del GP de Hungría de Fórmula 1 hoy: horario y dónde ver F1 por TV, en directo con Fernando Alonso

El GP de Hungría afronta este sábado una jornada decisiva en Hungaroring, con la disputa de la tercera y última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación. Los equipos tendrán una hora más para ajustar sus monoplazas antes de una crono especialmente importante en un circuito estrecho donde adelantar durante la carrera no suele resultar sencillo.

Buena parte de la atención estará centrada en Fernando Alonso y Aston Martin. La escudería británica aprovechó las dos sesiones del viernes para probar la profunda evolución introducida en el AMR26, un paquete de mejoras tan amplio que presenta un coche prácticamente renovado. El equipo recopiló datos, comparó configuraciones y comenzó a comprobar si las nuevas piezas ofrecen el salto de rendimiento esperado tras una primera mitad de temporada muy complicada.

Alonso tendrá que confirmar las sensaciones obtenidas durante el viernes y exprimir el monoplaza a una vuelta, con el objetivo de superar las primeras eliminatorias y comprobar si las novedades permiten al equipo acercarse de verdad a la zona media-alta de la parrilla.

Antonelli, líder del Mundial / OLIVIER MATTHYS /EFE

También será un sábado importante para Kimi Antonelli, que llega a Hungría defendiendo el liderato del Mundial. El joven italiano deberá mantener la presión sobre sus perseguidores en una clasificación en la que cada posición puede resultar determinante, especialmente ante la dificultad para ganar puestos el domingo. Después de ver ampliada su ventaja en la última carrera, Antonelli buscará recuperar impulso y reforzar su candidatura al título antes del parón veraniego.

A qué hora es la clasificación del GP de Bélgica de Fórmula 1 2026

Sábado 25 de julio Libres 3: 12:30 horas

Clasificación: 16:00 horas

Dónde ver el GP de Hungría de F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Hungría podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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