Fórmula 1
Clasificación del GP de Estados Unidos de F1, con Alonso 10º y abandono de Sainz
Max Verstappen ha sumado su tercer triunfo en cuatro grandes premios, además de ganar el sprint del sábado en Austin, lo que le devuelve a la lucha por el título con Piastri y Norris, quinto y segundo respectivamente este domingo
Max Verstappen ha completado un fin de semana redondo en el GP de Estados Unidos F1 2025, con triunfo al sprint el sábado, pole y victoria el domingo y un botín de 33 puntos que le acerca a los McLaren en su lucha por el Mundial.
Lando Norris ha finalizado segundo y Oscar Piastri, quinto, por lo que el británico también ha recortado diferencias con su compañero y actual líder, al que ahora tiene a soloi 14 puntos con cinco grandes premios por delante. Leclerc ha subido al podio (3º) y Hamilton ha concluído cuarto en una positiva carrera de los Ferrari.
Fernando Alonso ha salido décimo y ha logrado defender esta posición hasta el final para arañar el último punto en juego y Carlos Sainz ha tenido que abandonar tras un accidente con Kimi Antonelli (Mercedes) en los compases iniciales de la carrera en el Circuito de las Américas.
GP de Estados Unidos 2025. Carrera (56 vueltas)
1. Max Verstappen (Red Bull) 1:35:09.639
2. Lando Norris (McLaren) a 7"959
3. Charles Leclerc (Ferrari) a 15"373
4. Lewis Hamilton (Ferrari) a 28"536
5. Oscar Piastri (McLaren) a 29"678
6. George Russell (Mercedes) a 33"456
7. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 52"714
8. Nico Hülkenberg (Sauber) a 57"249
9. Oliver Bearman (Haas) a 64"722
10. Fernando Alonso (Aston Martin) a 70"001
11. Liam Lawson (Visa RB) a 73"209
12. Lance Stroll (Aston Martin) a 74"778
13. Kimi Antonelli (Mercedes) a 75"746
14. Alexander Albon (Williams) a 80"000
15. Esteban Ocon (Haas) a 83"043
16. Isack Hadjar (Visa RB) a 92"807
17. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
18. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1 vuelta
19. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta
Retirados:
Carlos Sainz (Williams) V5
