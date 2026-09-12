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Clasificación GP de España 2026 F1, en directo: Pulso por la pole en el Madring, con Alonso y Sainz, hoy, en vivo

Te contamos en directo y al detalle lo que ocurra este sábado en la primera batalla por la pole en el nuevo Madring, con los Mercedes como grandes favoritos

Antonelli, al frente en el Madring

Antonelli, al frente en el Madring / Europa Press

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Miguel Jorge

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