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FÓRMULA 1
Clasificación GP de España 2026 F1, en directo: Pulso por la pole en el Madring, con Alonso y Sainz, hoy, en vivo
Te contamos en directo y al detalle lo que ocurra este sábado en la primera batalla por la pole en el nuevo Madring, con los Mercedes como grandes favoritos
Miguel Jorge
Q3 | RESTAN 8 MIN
¡HAMILTON AL FRENTE! ¡1:32:079! Bate al italiano por 61 milésimas.
Q3 | RESTAN 9 MIN
¡1º Antonelli! ¡2º Russell y 3º Verstappen! Rozando los 32'' bajos los Mercedes.
Sin embargo, muchísimo ojo con Ferrari que vienen pulverizando los sectores.
Q3 | INICIO
COCHES A PISTA... ¡ARRANCA LA Q3!
¿QUIÉN SE LLEVARÁ LA POLE?
Q2 | FINAL
¡FINAL DE LA Q2!
Caen eliminados: Hulkenberg (11º), Bortoleto (12º), Ocon (13º), Gasly (14º), Tsunoda (15º) y Albon (16º).
Q2 | RESTA 1 MIN
¡Sorpresón de Colapinto escalando a la 8ª posición! Pendientes a Lindblad a ver si echa a Hulkenberg de la Q3.
Q2 | RESTAN 2 MIN
¡Todos a pista salvo Albon! Gasly y Colapinto siguen sin registrar tiempo, por lo que se jugarán su posible pase a la Q3 a una vuelta.
En zona de eliminación junto a los Alpine y el Williams son Ocon, Tsunoda y Bortoleto.
Q2 | RESTAN 5 MIN
Con toda la parrilla en boxes, solo ruedan los Ferrari en busca de mejorar tiempos con una vuelta limpia. Leclerc es 3º momentáneamente y Hamilton 7º.
Q2 | RESTAN 8 MIN
Se pone 1º Verstappen con un 1:32:557 superando en 46 milésimas a Antonelli. De momento, los Ferrari, tercer equipo en los puestos de arriba.
Q2 | RESTAN 9 MIN
¡¡VAYA SALVADA DE COLAPINTO EN LA MONUMENTAL!! Directo a boxes el piloto de Alpine tras el susto.
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