En Directo
F1
Clasificación GP Brasil de F1 en directo: Sigue la 'qualy' con Alonso y Sainz en Interlagos
Sigue la sesión clasificatoria para la carrera en el GP de Brasil
Última hora de la clasificación del GP de Brasil de Fórmula 1.
Los malos recuerdos de Rusia 2021
Max Verstappen no se quedaba en Q1 desde el Gran Premio de Rusia en la temporada 2021. El título cada vez se posiciona mejor para Lando Norris, sus dos rivales fallan en Interlagos.
Los pilotos eliminados en Q1
- Verstappen
- Ocon
- Colapinto
- Tsunoda
- Bortoleto
¡Verstappen se queda fuera en la Q1!
Max Verstappen no ha podido completar un buen giro y mañana saldrá 16º. La carrera dominical se presenta complicada para Red Bull, ambos coches quedan fuera en la Q1. ¡Verstappen queda fuera de la batalla!
¡Último minut de Q1!
A falta de un minuto para el final, la primera posición es para Lando Norris. Por otro lado, Alonso y Sainz de momento pasan a Q2.
¡Todos los pilotos salen a pista!
A falta de tres minutos para el final, todos los pilotos se han incorporado a la pista con neumáticos nuevos. Max Verstappen era el único que estaba rodando hasta estos momentos. ¡Veremos quién se queda fuera de la Q2!
¡Problemas para Verstappen!
Max Verstappen ha salido a la pista con un nuevo juego de neumáticos blandos, pero no ha conseguido marcar un buen registro. El piloto de Red Bull todavía no ha marcado un buen giro y se encuentra 16º en la zona de descenso. ¡Quedan 4 minutos para el final!
Los neumáticos para la Q1
A excepción de Charles Leclerc, todos los pilotos están completando la primera fase de la clasificación con el neumático más blando. ¡Quedan 6 minutos!
¡Quedan 10 minutos!
En apenas 10 minutos conoceremos los pilotos que ocuparán las últimas cinco posiciones de la parrilla. Por ahora, manda Hamilton seguido de Norris y Hülkenberg.
La pista empieza a mejorar
Las condiciones de la pista están mejorando por momentos y esto se está viendo reflejado en los tiempos de los pilotos. Bearman manda la tabla de clasificación con un registro de 1:09.891.
Primeros registros en la Q1
Todavía quedan 15 minutos para acabar la Q1 y los pilotos ya han marcado los primeros tiempos. Por ahora, Lawson ocupa la primera posición, pero se producirán varios cambios. Los cinco pilotos más lentos quedarán fuera de la Q2 y saldrán al fondo de la parrilla.
