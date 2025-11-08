Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

F1

Clasificación GP Brasil de F1 en directo: Sigue la 'qualy' con Alonso y Sainz en Interlagos

Sigue la sesión clasificatoria para la carrera en el GP de Brasil

14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR24, action during the 2025 Formula 1 Grande Premio de Sao Paulo, 2025 Sao Paulo Grand Prix, 21th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from November 7 to 9, 2025 on the Interlagos, in Sao Paulo, Brazil - Photo Antonin Vincent / DPPI AFP7 07/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press;2025;BRÉSIL;f1;formula 1;FORMULE 1;Motorsport;SAO PAULO;Sport;F1 - SAO PAULO GRAND PRIX 2025;

14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR24, action during the 2025 Formula 1 Grande Premio de Sao Paulo, 2025 Sao Paulo Grand Prix, 21th round of the 2025 FIA Formula One World Championship from November 7 to 9, 2025 on the Interlagos, in Sao Paulo, Brazil - Photo Antonin Vincent / DPPI AFP7 07/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press;2025;BRÉSIL;f1;formula 1;FORMULE 1;Motorsport;SAO PAULO;Sport;F1 - SAO PAULO GRAND PRIX 2025; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Irene Lao Puertas

Última hora de la clasificación del GP de Brasil de Fórmula 1.

Actualizar
Ver más

TEMAS