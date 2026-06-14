FÓRMULA 1
Clasificación del GP de Barcelona-Catalunya, con Sainz 12º y abandono de Alonso
Hamilton ha logrado su primera victoria con Ferrari en Barcelona y ha encabezado un podio íntegramente británico
Lewis Hamilton ha logrado la victoria número 106 de su palmarés en el GP de Barcelona-Catalunya y ha frenado la racha de Kimi Antonelli, que venía de ganar cinco carreras de forma consecutiva. El italiano sigue líder del Mundial, a pesar de su abandono, pero el británico se acerca a 41 puntos.
George Russell y Lando Norris han completado un podio íntegramente británico en el Circuit de Barcelona, donde Hamilton ya es el piloto con más triunfos (7) y ha estrenado su palmarés con Ferrari.
Carlos Sainz no ha puntuado (12º) en casa y Fernando Alonso se ha retirado por un fallo en la batería de su Aston Martin.
GP de Barcelona-Catalunya (66 vueltas- 307.236 km)
1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"28"105
2. George Russell (Mercedes) a 19"561
3. Lando Norris (McLaren) a 23"719
4. Max Verstappen (Red Bull) a 40"497
5. Oscar Piastri (McLaren) a 58"661
6. Isack Hadjar (Red Bull) a vuelta
7. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta
8. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
9. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta
10. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta
11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 2 vueltas
12. Carlos Sainz (Williams) a 2 vueltas
13. Esteban Ocon (Haas) a 2 vueltas
14. Sergio Pérez (Cadillac) a 3 vueltas
Retirados:
15. Charles Leclerc (Ferrari) 62V
16. Kimi Antonelli (Mercedes) 61V
17. Olver Bearman (Haas) 60V
Alexander Albon (Williams) 55V
Fernando Alonso (Aston Martin) 37V
Nico Hülkengerg (AUDI) 29V
Valtteri Bottas 2026 (Cadillac) 15V
Lance Stroll (Aston Martin) 5V
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