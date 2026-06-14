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FÓRMULA 1

Clasificación del GP de Barcelona-Catalunya, con Sainz 12º y abandono de Alonso

Hamilton ha logrado su primera victoria con Ferrari en Barcelona y ha encabezado un podio íntegramente británico

Hamiltom, con el trofeo de Barcelona

Hamiltom, con el trofeo de Barcelona / @F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Montmeló

Lewis Hamilton ha logrado la victoria número 106 de su palmarés en el GP de Barcelona-Catalunya y ha frenado la racha de Kimi Antonelli, que venía de ganar cinco carreras de forma consecutiva. El italiano sigue líder del Mundial, a pesar de su abandono, pero el británico se acerca a 41 puntos.

George Russell y Lando Norris han completado un podio íntegramente británico en el Circuit de Barcelona, donde Hamilton ya es el piloto con más triunfos (7) y ha estrenado su palmarés con Ferrari.

Carlos Sainz no ha puntuado (12º) en casa y Fernando Alonso se ha retirado por un fallo en la batería de su Aston Martin.

GP de Barcelona-Catalunya (66 vueltas- 307.236 km)

1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"28"105

2. George Russell (Mercedes) a 19"561

3. Lando Norris (McLaren) a 23"719

4. Max Verstappen (Red Bull) a 40"497

5. Oscar Piastri (McLaren) a 58"661

6. Isack Hadjar (Red Bull) a vuelta

7. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

8. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta

9. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta

10. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta

11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 2 vueltas

12. Carlos Sainz (Williams) a 2 vueltas

13. Esteban Ocon (Haas) a 2 vueltas

14. Sergio Pérez (Cadillac) a 3 vueltas

Retirados:

15. Charles Leclerc (Ferrari) 62V

16. Kimi Antonelli (Mercedes) 61V

17. Olver Bearman (Haas) 60V

Alexander Albon (Williams) 55V

Fernando Alonso (Aston Martin) 37V

Nico Hülkengerg (AUDI) 29V

Valtteri Bottas 2026 (Cadillac) 15V

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Lance Stroll (Aston Martin) 5V

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