Clasificación del GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1: horario y dónde ver gratis F1 por TV, en directo con Fernando Alonso

La Fórmula 1 afronta este sábado una jornada decisiva en el GP de Barcelona-Catalunya 2026. Después de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres disputadas el viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, llega el momento de la verdad con los Libres 3, que precederán a la siempre crucial clasificación en Montmeló que puede marcar gran parte del desenlace del fin de semana.

No hay margen para el error en Barcelona. Los equipos han aprovechado las primeras sesiones para recopilar datos y afinar la puesta a punto en uno de los trazados más completos y exigentes de toda la temporada. Sin embargo, todavía quedan aspectos por resolver antes de afrontar una clasificación que se presenta más importante que nunca.

Fernando Alonso, en rueda de prensa / Aston Martin F1

El Circuit de Barcelona-Catalunya suele ofrecer una radiografía muy precisa del rendimiento real de los monoplazas. La gestión de los neumáticos, el equilibrio aerodinámico y la capacidad de los pilotos para encontrar las últimas décimas serán factores determinantes en una parrilla que promete estar muy ajustada.

No estará entre los favoritos, pero Fernando Alonso volverá a acaparar todas las miradas durante las sesiones de este sábado. El asturiano afronta una de las citas más especiales del calendario ante su público, aunque lo hará en uno de los fines de semana más duros que le esperan hasta final de año. En el que puede ser su último baile en Montmeló, el '14' quiere despedirse con una actuación a la altura de su leyenda.

En la parte alta, el foco de atención estará puesto en Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes aterriza en Barcelona como líder del Mundial después de encadenar cinco victorias consecutivas y consolidarse como la gran referencia de la temporada. El italiano parte nuevamente como principal favorito para luchar por la pole position, aunque McLaren y Ferrari esperan presentar batalla en una de las clasificaciones más importantes del campeonato.

Horarios de la clasificación del GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 2026

Sábado 13 de junio: Libres 3 | 12:30 horas

Clasificación | 16:00 horas

Dónde ver el GP de Barcelona-Catalunya F1 2026 en directo, gratis por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya se podrá seguir en directo a través de DAZN, la plataforma que posee los derechos de retransmisión de la Fórmula 1. Además, este fin de semana también contará con emisión en abierto gracias a Mediaset, en BeMad con los libres y la clasificación y la carrera, en Telecinco. En Catalunya, 3Cat ofrecerá una cobertura especial de la prueba a través de TV3, Esport3 y su plataforma digital. Los entrenamientos libres del viernes podrán seguirse en directo por Esport3, mientras que los Libres 3, la clasificación del sábado y la carrera del domingo se emitirán por TV3.

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En Latinoamérica, la Fórmula 1 se podrá seguir principalmente a través de ESPN, mientras que en México estará disponible mediante TUDN, Sky Sports e Izzi. En Estados Unidos, la retransmisión oficial figura en Apple TV. También existe la opción de contratar F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1 disponible en numerosos países.