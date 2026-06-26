Clasificación del GP de Austria de Fórmula 1 hoy: horario y dónde ver F1 hoy por TV, en directo con Fernando Alonso

El GP de Austria de Fórmula 1 entra en su fase más decisiva. Después de las primeras sesiones de entrenamientos en el Red Bull Ring, la acción subirá de nivel con la disputa de la clasificación, uno de los momentos clave del fin de semana, pues salir adelante se prevé imprescindible en la pelea por lograr la victoria el domingo.

La lucha por el Mundial llega a Spielberg al rojo vivo. Kimi Antonelli defiende el liderato del campeonato, pero Lewis Hamilton y George Russell no pierden de vista la cabeza y tratarán de recortar diferencias en un trazado especial, donde la velocidad punta, la tracción y la gestión de neumáticos pueden marcar la diferencia. Cada punto empieza a pesar y Austria puede ser una parada importante antes de llegar al ecuador de la temporada.

Será un fin de semana complicado para Fernando Alonso. El asturiano buscará aprovechar cualquier oportunidad con Aston Martin en un circuito donde la clasificación suele tener mucho peso y donde una buena estrategia puede abrir la puerta a los puntos. Sin embargo, el piloto de Aston Martin tiene pocas o ninguna esperanza de sacar algo positivo del Red Bull Ring a la espera de mejoras en su AMR26 que le permitan luchar por los puntos.

Antonelli lidera el Mundial de Fórmula 1 / Valentí Enrich

Carlos Sainz, por su parte, afronta el GP de Austria con el objetivo seguir recopilando datos para Williams y tratar de dar un salto hacia la zona media. En un trazado de vueltas cortas y diferencias mínimas, el madrileño necesitará un sábado limpio para colocarse en posición de pelear el domingo por un resultado importante.

A qué hora es la clasificación del GP de Austria de Fórmula 1 2026

Sábado 27 de junio: Libres 3 | 12:30 horas

Clasificación | 16:00 horas

Dónde ver el GP de Austria F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Austria se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.