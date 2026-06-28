Clasificación del GP de Austria, con Alonso 18º y Sainz, retirado

George Russell se ha anotado en Austria su segunda victoria de la temporada, tras la que consiguió en la carrera que inauguró el Mundial 2026 en Australia. El piloto de Mercedes ha salido desde la pole en el Red Bull Ring y se ha impuesto a Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero Kimi Antonelli, que sigue líder del campeonato, con 40 puntos respecto al británico.

Ha sido otra carrera de sufrimiento para los dos representantes españoles. Carlos Sainz ha abandonado por una avería del motor del Williams y Fernando Alonso ha terminado último, 18º, solo por delante de los cuatro pilotos que no han acabado, Sainz, Stroll y los Cadillac de Pérez y Bottas.

Los Ferrari hoy no han brillado en Austria y Hamilton se ha tenido que conformar con un quinto puesto que le baja al tercer puesto del campeonato de pilotos, a 46 puntos del líder Antonelli.

GP de Austria (71 vueltas- 307.020 km)

1. George Russell (Mercedes) 1:26'37"979

2. Max Verstappen (Red Bull) a 1"611

3. Kimi Antonelli (Mercedes) a 1"986

4. Oscar Piastri (McLaren) a 21"809

5. Lewis Hamilton (Ferrari) a 26"393

6. Isack Hadjar (Red Bull) a 29"399

7. Lando Norris (McLaren) a 31"505

8. Charles Leclerc (Ferrari) a 45"659

9. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta

10. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta

11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta

12. Nico Hülkengerg (Audi) a 1 vuelta

13. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

14. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta

15. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta

16. Esteban Ocon (Haas) a 2 vueltas

17. Alexander Albon (Williams) a 2 vueltas

18. Fernando Alonso (Aston Martin) a 3 vueltas

Retirados:

Lance Stroll (Aston Martin) V45

Carlos Sainz (Williams) V23

Sergio Pérez (Cadillac) V4

Valtteri Bottas (Cadillac) V2