FÓRMULA 1
Clasificación del GP de Austria, con Alonso 18º y Sainz, retirado
George Russell se ha reencontrado con la victoria en Austria y recupera la segunda plaza del Mundial
George Russell se ha anotado en Austria su segunda victoria de la temporada, tras la que consiguió en la carrera que inauguró el Mundial 2026 en Australia. El piloto de Mercedes ha salido desde la pole en el Red Bull Ring y se ha impuesto a Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero Kimi Antonelli, que sigue líder del campeonato, con 40 puntos respecto al británico.
Ha sido otra carrera de sufrimiento para los dos representantes españoles. Carlos Sainz ha abandonado por una avería del motor del Williams y Fernando Alonso ha terminado último, 18º, solo por delante de los cuatro pilotos que no han acabado, Sainz, Stroll y los Cadillac de Pérez y Bottas.
Los Ferrari hoy no han brillado en Austria y Hamilton se ha tenido que conformar con un quinto puesto que le baja al tercer puesto del campeonato de pilotos, a 46 puntos del líder Antonelli.
GP de Austria (71 vueltas- 307.020 km)
1. George Russell (Mercedes) 1:26'37"979
2. Max Verstappen (Red Bull) a 1"611
3. Kimi Antonelli (Mercedes) a 1"986
4. Oscar Piastri (McLaren) a 21"809
5. Lewis Hamilton (Ferrari) a 26"393
6. Isack Hadjar (Red Bull) a 29"399
7. Lando Norris (McLaren) a 31"505
8. Charles Leclerc (Ferrari) a 45"659
9. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta
10. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta
11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta
12. Nico Hülkengerg (Audi) a 1 vuelta
13. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta
14. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta
15. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
16. Esteban Ocon (Haas) a 2 vueltas
17. Alexander Albon (Williams) a 2 vueltas
18. Fernando Alonso (Aston Martin) a 3 vueltas
Retirados:
Lance Stroll (Aston Martin) V45
Carlos Sainz (Williams) V23
Sergio Pérez (Cadillac) V4
Valtteri Bottas (Cadillac) V2
- Así queda el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- Uruguay cambia el escenario del Barça con Araujo
- Eli Junior Kroupi, la gran alternativa a Julián del Barça: 'Su golpeo de balón es demoledor
- La postura del Barça ante el ultimátum a Vlahovic de la Juventus
- Reacciones y polémica del Uruguay - España del Mundial, en directo
- ¿Cuándo juega España su próximo partido en el Mundial 2026? Fecha, horario y posibles rivales en dieciseisavos
- Cabreo monumental de Fede Valverde: ¡Bielsa se lo carga fulminantemente tras el motín!
- Uruguay - España: resumen, resultado y goles del partido del Mundial 2026