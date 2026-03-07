Clasificación GP de Australia F1 2026, en directo: la 'pole con Alonso y Sainz hoy, en vivo

Retomando el tema de Aston Martin, parece que el gran problema de la escudería radica en el motor Honda. De hecho, el propio Adrian Newey, ingeniero del AMR26, reconoció ayer en rueda de prensa que, de haber sabido los problemas que iban a tener, no hubieran elegido el motor japonés para esta aventura que es la temporada 2026.

"¿De haber conocido con antelación todos los problemas que se han encontrado, habrían firmado con Honda?", preguntaron a un Newey que fue tajante: “No”.