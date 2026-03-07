Clasificación GP de Australia F1 2026, en directo: la 'pole con Alonso y Sainz hoy, en vivo

En directo
Retomando el tema de Aston Martin, parece que el gran problema de la escudería radica en el motor Honda. De hecho, el propio Adrian Newey, ingeniero del AMR26, reconoció ayer en rueda de prensa que, de haber sabido los problemas que iban a tener, no hubieran elegido el motor japonés para esta aventura que es la temporada 2026.
"¿De haber conocido con antelación todos los problemas que se han encontrado, habrían firmado con Honda?", preguntaron a un Newey que fue tajante: “No”.
Cabe recordar que este curso, además del cambio de reglamentación, hay otra novedad importante en la parrilla, que pasa a ser de 22 pilotos con la inclusión del undécimo equipo. En este caso se trata de Cadillac que ha optado por alinear a dos veteranos en su primera incursión en la F1: Valtteri Bottas y Checo Pérez.
La primera jornada, como era de esperar, confirmó que Aston Martin está muy lejos de lo esperado. Los problemas que ya se aprecieron durante los test de pretemporada se han repetido en la llegada a Melbourne. De hecho, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll quedaron al final de la tabla de tiempos en los libres, superando solo a Checo Pérez que está a los mandos del debutante Cadillac.
Después de la primera jornada de libres disputada este viernes, está claro que los coches a batir van de color naranja. Oscar Piastri firmó el mejor crono del día con su 1:19.729 en la FP2. Su compañero, el vigente campeón Lando Norris sufrió problemas técnicos en los Libres 1 y tampoco brilló en la segunda tanda (7º a 1 segundo).
¡Muy buenos días! Ha tocado madrugar para ver la primera sesión de clasificación de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Un curso incierto en el que se ha puesto en marcha la nueva reglamentación y que ha obligado a emplearse a fondo a todos los equipos durante este invierno.
