Clasificación Fórmula 1 del GP de Italia, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo

ALONSO, CERCA DE NO PASAR

Ya dentro de los últimos tres minutos de la Q1, las cosas pintan mal para Fernando Alonso. El asturiano es penúltimo en la tabla y necesitará una mejora "in extremis" para salir de los últimos seis puestos que dejan fuera de la Q2.

Carlos Sainz sí está dentro del corte, pero no con mucho margen.