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FÓRMULA 1

Clasificación Fórmula 1 del GP de Italia, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo

Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se disputa este sábado en Monza

Fernando Alonso rodando en Monza (Italia)

Fernando Alonso rodando en Monza (Italia) / ANNA SZILAGYI / EFE

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Miquel Roca

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