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FÓRMULA 1
Clasificación Fórmula 1 del GP de Italia, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se disputa este sábado en Monza
Miquel Roca
SAINZ, PENÚLTIMO
Lo que valía para Fernando Alonso en la Q1 toca aplicarlo ahora a Carlos Sainz. El madrileño es penúltimo en la tabla de tiempos y solo una gran mejora en los últimos cuatro minutos de la Q2 le daría el acceso a la definitiva Q3.
CAMBIOS CONSTANTES
Muchos pilotos que inicilamente habían pospuesto su salida a pista empiezan ya a marcar tiempos. Se suceden los cambios en la tabla, ahora comandada por Oscar Piastri al volante de su McLaren.
VERSTAPPEN REPITE
Repite Max Verstappen la evolución y como ya hizo en la Q1, cruzará el ecuador de la tanda marcando el mejor tiempo. El neerlandés de Red Bull fue el Poleman en Monza el año pasado, una posición que le valió el día siguiente para ganar la carrera.
CARLOS SAINZ EN PISTA
Como ya hizo en la tanda anterior, de nuevo Carlos Sainz ha sido de los primeros en salir a pista y marcar tiempo, en este caso el tercer mejor en la tabla. El madrileño de Williams ha pasado a la Q2 por los pelos, ya que en la Q1 ha ocupado el pueesto 16, el último que da paso a la manga siguiente
ARRANCA LA Q2
En marcha ya la Q2. Son ahora 15 minutos por delante con 16 monoplazas en pista. Los seis peores tiempos no accederán a la definitiva Q3.
DOMINIO DE GASLY
Si solo contara la Q1, Pierre Gasly saldría desde la Pole en la carrera de mañana. El francés de Alpine ha dominado la primera tanda con un tiempo de 1'22''612. Ha superado por este orden a Max Verstappen, Lando Norris y Franco Colapinto.
ALONSO NO PASA
Ondea la bandera cuadriculada en Monza. Termina la Q1.
Yuki Tsunoda, Alex Albon, Valteri Botas, Checo Pérez, Fernando Alonso y Lance Stroll, los seis que no pasan a la Q2.
SALIDA DE PIASTRI
Leve salida de pista de Oscar Piastri, cuando buscaba mejorar su discreto puesto en mitad de la tabla de tiempos.
ALONSO, CERCA DE NO PASAR
Ya dentro de los últimos tres minutos de la Q1, las cosas pintan mal para Fernando Alonso. El asturiano es penúltimo en la tabla y necesitará una mejora "in extremis" para salir de los últimos seis puestos que dejan fuera de la Q2.
Carlos Sainz sí está dentro del corte, pero no con mucho margen.
GASLY EN LO MÁS ALTO
Tiempazo de Pierre Gasly, que antes de volver al Pit Lane supera la marca de Verstappen y se coloca como el más rápido de la sesión hasta ahora.
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