Clasificación de Fórmula 1 del GP de Italia: horarios y dónde ver por TV y online a Fernando Alonso

Pasada la primera jornada de entrenamientos libres en Monza, la parilla ya se pone seria para afrontar la clasificación del Gran Premio de Italia. Tras los libres 3, que ayudarán a seguir extrayendo información sobre la pista y el rendimiento de cada monoplaza en ella, los equipos pondrán toda la carne en el asador para salir lo más adelante posible en uno de los trazados con menos frenadas del calendario.

La atención estará especialmente centrada en Fernando Alonso y Aston Martin. Tras las mejoras de chásis introducidas en Hungría, el piloto asturiano logró colarse en la Q2 por primera vez este curso, y pese a que en Zandvoort (Países Bajos) no logró hacerlo, poco a poco la escudería está dando pasitos hacia adelante.

A pesar de este buen momento, Monza no parece el trazado propicio para dar el golpe sobre la mesa. Las largas rectas del circuito suponen un escollo importante para un motor Honda que podría quedarse corto en este contexto.

Tampoco apunta a ser el fin de semana de Carlos Sainz, que no espera novedades hasta Bakú. Pese a que el FW48 ha rendido más en trazados con mucha recta y poca carga, el madrileño dejó claro en la previa que no espera ningún milagro en una temporada complicada para la fábrica de Grove.

Carlos Sainz, en el coche de Williams / Williams Racing

¿A qué hora es la clasificación del GP de Italia de F1 2026?

Sábado 5 de septiembre Libres 3: 12:30 horas

Clasificación: 16:00 horas

¿Dónde ver el GP de Italia de F1 2026 en directo, por TV y en Internet?

En España, el Gran Premio de Italia podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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