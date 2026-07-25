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Clasificación Fórmula 1 del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que se disputa en el emblemático Hungaroring
eis primeros eliminados
Pues ya tenemos a los Seis primeros eliminados: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas y Pérez.
Muy descontento Alex Albon. Se pregunta cómo puede cambiar tanto el equilibrio del coche en una vuelta. Carlos Sainz es más escueto pero parece que está conforme con su compañero. Ambos se quedan fuera de Q2.
¡Ya lo tiene! Pasa Colapinto y echa a Bearman pero ya no hay más pilotos que puedan poner en riesgo el puesto de Fernando. Acaba 16º.
¡Alonso pintando en verde los dos primeros sectores! Pierde un poco en el tercero pero aún así sube un puesto y prácticamente asegura su primera Q2 de la temporada.
Fernando se mantienen en zona de Q2, es decimoquinto. A Sainz no le vale de momento su 1:20.6 y es 18º.
Viene mejorando Carlos Sainz en los dos primeros parciales... cruza línea de meta en la 16ª posición. Le sirve de momento para salvarse pero hay todavía muchos con opciones.
Van saliendo poco a poco todos a pista. Últimos tres minutos para hacer el intento y escapar de la eliminación. Norris por el momento no va a salir, le sirve ese 1:18.277 que lo ha situado al frente de la tabla..
Se pone en marcha Max Verstaqppen que abre la veda. Lo prueba con los neumáticos blandos el neerlandés.
Bearman, Albon, Sainz, Bottas, Pérez y Bortoleto se encuentran en estos momento en zona de eliminación a falta de cinco minutos para el final. Todos en los garajes preparando el asalto final. Concentración máxima.
Poco tráfico en pista en estos momentos. Todos en garaje a excepción de Alonso y Stroll y los dos Cadillac que prácticamente están calcando los tempos.
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