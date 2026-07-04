Clasificación final de la sprint del GP de Gran Bretaña, con Sainz 17º y Alonso, 20º

Kimi Antonelli (Mercedes) ha batido a los británicos Lewis Hamilton, Lando Norris y George Russell en su casa, en Silverstone, y se ha llevado el triunfo al sprint en una espectacular y luchada carrera que ha abierto el 'fuego' este sábado en el trazado británico. Esta tarde se disputará la clasificación para ordenar la parrilla de la carrera principal del domingo, en la que el italiano se perfila de nuevo como el piloto a batir.

El líder del Mundial está en racha y hoy lo ha demostrado dando alcance al poleman Hamilton después de ocho vueltas para poner rumbo a su primer triunfo en la modalidad sprint. Hamilton y Norris han completado el podio y los españoles han terminado lejos. Las mejoras en Williams no han surtido el efecto esperado y Carlos Sainz ha finalizado decimoséptimo , mientras que Fernando Alonso, que ha apostado por el blando para intentar una estrategia diferente, solo ha lucido de entrada y ha acabado 20º.

GP de Gran Bretaña. Carrera sprint (17 vueltas)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 26'12"129

2. Lewis Hamilton (Ferrari) a 2"745

3. Lando Norris (McLaren) a 9"783

4. George Russell (Mercedes) a 10"639

5. Charles Leclerc (Ferrari) a 12"620

6. Max Verstappen (Red Bull) a 16"550

7. Oscar Piastri (McLaren) a 17"551

8. Liam Lawson (Visa RB) a 30"233

9. Isack Hadjar (Red Bull) a 30"953

10. Arvid Lindblad (Visa RB) a 25"110

11. Pierre Gasly (Alpine) a 40"273 1

12. Franco Colapinto (Alpine) a 41"026

13. Nico Hülkengerg (Audi) a 41"680

14. Gabriel Bortoleto (Audi) a 42"499

15. Oliver Bearman (Haas) a 45"784

16. Esteban Ocon (Haas) a 49"810

17. Carlos Sainz (Williams) a 50"379

18. Alexander Albon (Williams) a 50"757

19. Valtteri Bottas (Cadillac) a 75"117

20. Fernando Alonso (Aston Martin) a 91"872

21. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta

22. Sergio Pérez (Cadillac) a 1 vuelta