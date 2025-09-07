Fórmula 1
Clasificación final del Gran Premio de Italia, con Sainz 11º y abandono de Alonso
Gran victoria del campeón Max Verstappen y mala suerte para los pilotos españoles, con avería del Aston Martin de Fernando Alonso y toque de Carlos Sainz con Bearman
Max Verstappen ha sido el gran protagonista en Monza. Después de conseguir la pole el sábado, hoy ha rematado su clase maestra con una victoria inapelable. Solo Norris le ha puesto en aprietos con un ataque fulminante en la salida, pero el campeón ha recuperado la posición después de seis vueltas para poner rumbo a su tercera victoria de la temporada, por delante de los dos pilotos de McLaren.
La carrera de Italia no ha permitido disfrutar a los tifosi, ya que Ferrari ha tenido que conformarse con el cuarto puesto de Leclerc y el sexto de Hamilton. La jornada también ha resultado desastrosa para los pilotos españoles: Fernando Alonso se ha visto forzado a abandonar al romper la suspensión de su Aston Martin y Carlos Sainz ha terminado fuera de los puntos, en undécimo puesto, tras sufrir un toque con Bearman.
GP de Italia (53 vueltas-306.720 kms)
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Lando Norris (McLaren) a 19"207
3. Oscar Piastri (McLaren) a 21"351
4. Charles Leclerc (Ferrari) a 25"624
5. George Russell (Mercedes) a 32"881
6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 37"449
7. Alexander Albon (Williams) a 50"527
8. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 58"484
9. Kimi Antonelli (Mercedes) a 59"762
10. Isack Hadjar (Visa RB) a 62"891
11. Carlos Sainz (Williams) a 64"469
12. Oliver Bearman (Haas) a 79"288
13. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 80"701
14. Liam Lawson (Visa RB) a 82"351
15. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta
16. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta
17. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
18. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta
Retirados:
Fernando Alonso (Aston Martin)
Nico Hülkengerg (Sauber)
- Joan Camprubí, de Som un Clam: 'Participaremos de manera activa y con impacto en unas elecciones
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- ¡Bardghji podrá jugar contra el Valencia!
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- Thiago Alcántara vuelve al Barça
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Flick 'mima' a Jofre Torrents y le evita el riesgo de jugar con el filial
- Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: 'Hace años que me da igual