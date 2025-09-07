Clasificación final del Gran Premio de Italia, con Sainz 11º y abandono de Alonso

Max Verstappen ha sido el gran protagonista en Monza. Después de conseguir la pole el sábado, hoy ha rematado su clase maestra con una victoria inapelable. Solo Norris le ha puesto en aprietos con un ataque fulminante en la salida, pero el campeón ha recuperado la posición después de seis vueltas para poner rumbo a su tercera victoria de la temporada, por delante de los dos pilotos de McLaren.

La carrera de Italia no ha permitido disfrutar a los tifosi, ya que Ferrari ha tenido que conformarse con el cuarto puesto de Leclerc y el sexto de Hamilton. La jornada también ha resultado desastrosa para los pilotos españoles: Fernando Alonso se ha visto forzado a abandonar al romper la suspensión de su Aston Martin y Carlos Sainz ha terminado fuera de los puntos, en undécimo puesto, tras sufrir un toque con Bearman.

GP de Italia (53 vueltas-306.720 kms)

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) a 19"207

3. Oscar Piastri (McLaren) a 21"351

4. Charles Leclerc (Ferrari) a 25"624

5. George Russell (Mercedes) a 32"881

6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 37"449

7. Alexander Albon (Williams) a 50"527

8. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 58"484

9. Kimi Antonelli (Mercedes) a 59"762

10. Isack Hadjar (Visa RB) a 62"891

11. Carlos Sainz (Williams) a 64"469

12. Oliver Bearman (Haas) a 79"288

13. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 80"701

14. Liam Lawson (Visa RB) a 82"351

15. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta

16. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

17. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta

18. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta

Retirados:

Fernando Alonso (Aston Martin)

Nico Hülkengerg (Sauber)