Clasificación final del Gran Premio de Brasil, con Sainz 13º y Alonso, 14º

Como ya es habitual, el Gran Premio de Brasil ha deparado espectáculo y máxima intensidad en pista. Lando Norris se ha mostrado intratable y ha conseguido una nueva victoria que le sirve para aumentar su ventaja en el Mundial, ahora de 24 puntos sobre su compañero Oscar Piastri , quinto hoy, y 49 respecto a Max Verstappen.

El neerlandés ha firmado una espectacular remontada: de último a tercero en el podio, aunque no ha podido repetir la gesta de hace un año en esta misma pista, cuando ganó la carrera saliendo 17º en parrilla. El campeón ha dado una exhibición, pero ve alejarse el sueño de una quinta corona cuando solo quedan tres grandes premios y 83 puntos en juego.

Carlos Sainz ha sido decimotercero y Fernando Alonso, decimocuarto en un fin de semana aciago para el madrileño, que se marcha de Interlagos sin puntos. El asturiano, por su parte, ha sumado los tres que logró el sábado por su sexto puesto en el sprint.

Gran Premio de Brasil. Carrera ( 71 vueltas - 305.879 km)

1. Lando Norris (McLaren) 1:32'01"596

2. Kimi Antonelli (Mercedes) a 10"388

3. Max Verstappen (Red Bull) a 10"750

4. George Russell (Mercedes) a 15"267

5. Oscar Piastri (McLaren) a 15"749

6. Oliver Bearman (Haas) a 29"630

7. Liam Lawson (Visa RB) a 52"642

8. Isack Hadjar (Visa RB) a 52"873

9. Nico Hülkengerg (Sauber) a 53"324

10. Pierre Gasly (Alpine) a 53"914

11. Alexander Albon (Williams) a 54"184

12. Esteban Ocon (Haas) a 54"696

13. Carlos Sainz (Williams) a 55"420

14. Fernando Alonso (Aston Martin) a 55"769

15. Franco Colapinto (Alpine) a 57"777

16. Lance Stroll (Aston Martin) a 58"247

17. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 69"176

Retirados:

Lewis Hamilton (Ferrari) V37

Charles Leclerc (Ferrari) V5

Gabriel Bortoleto (Sauber)