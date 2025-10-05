Clasificación final del GP de Singapur de F1, con Alonso 8º y piloto del día; Sainz, 10º

George Russell ha impartido una 'masterclass' para llevarse la victoria en Singapur. El británico no ha tenido rival sobre el trazado de Marina Bay, después de contener a Max Verstappen en la salida. Es el segundo triunfo de la temporada para el piloto de Mercedes, que ha subido al podio acompañado por el campeón neerrlandés y Lando Norris.

Fernando Alonso, piloto del día, ha superado todos los obstáculos, incluído un lento pit stop de Aston Martin , para ganar dos posiciones respecto a su lugar en parrilla y terminar octavo, en la zona de puntos. También Carlos Sainz lo ha conseguido tras remontar hasta la 10ª plaza desde la 18ª de salida.

Piastri, cuarto, sigue líder con 22 puntos sobre Norris y 63 respecto a Verstappen, mientras que McLaren ha confirmado su título de Constructores con seis carreras de anticipación.

Gp de Singapur. (62 vueltas/305,337 kms)

1. George Russell (Mercedes) 1:40.22.367

2. Max Verstappen (Red Bull) a 5"430

3. Lando Norris (McLaren) a 6"066

4. Oscar Piastri (McLaren) a 8"146

5. Kimi Antonelli (Mercedes) a 33"681

6. Charles Leclerc (Ferrari) a 45"996

7. Lewis Hamilton (Ferrari) a 80"251

8. Fernando Alonso (Aston Martin) a 80"667

9. Oliver Bearman (Haas) a 93"527

10. Carlos Sainz (Williams) a 1 vuelta

11. Isack Hadjar (Visa RB) a 1 vuelta

12. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 1 vuelta

13. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta

14. Alexander Albon (Williams) a 1 vuelta

15. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta

16. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta

17. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1 vuelta

18. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta

19. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

20. Nico Hülkengerg (Sauber) a 1 vuelta