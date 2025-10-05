Fórmula 1
Clasificación final del GP de Singapur de F1, con Alonso 8º y piloto del día; Sainz, 10º
George Russell ha logrado su segunda victoria de la temporada en Marina Bay y ha subido al podio escoltado por Max Verstappen y Lando Norris. McLaren ya es campeona de constructores.
George Russell ha impartido una 'masterclass' para llevarse la victoria en Singapur. El británico no ha tenido rival sobre el trazado de Marina Bay, después de contener a Max Verstappen en la salida. Es el segundo triunfo de la temporada para el piloto de Mercedes, que ha subido al podio acompañado por el campeón neerrlandés y Lando Norris.
Fernando Alonso, piloto del día, ha superado todos los obstáculos, incluído un lento pit stop de Aston Martin , para ganar dos posiciones respecto a su lugar en parrilla y terminar octavo, en la zona de puntos. También Carlos Sainz lo ha conseguido tras remontar hasta la 10ª plaza desde la 18ª de salida.
Piastri, cuarto, sigue líder con 22 puntos sobre Norris y 63 respecto a Verstappen, mientras que McLaren ha confirmado su título de Constructores con seis carreras de anticipación.
Gp de Singapur. (62 vueltas/305,337 kms)
1. George Russell (Mercedes) 1:40.22.367
2. Max Verstappen (Red Bull) a 5"430
3. Lando Norris (McLaren) a 6"066
4. Oscar Piastri (McLaren) a 8"146
5. Kimi Antonelli (Mercedes) a 33"681
6. Charles Leclerc (Ferrari) a 45"996
7. Lewis Hamilton (Ferrari) a 80"251
8. Fernando Alonso (Aston Martin) a 80"667
9. Oliver Bearman (Haas) a 93"527
10. Carlos Sainz (Williams) a 1 vuelta
11. Isack Hadjar (Visa RB) a 1 vuelta
12. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 1 vuelta
13. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta
14. Alexander Albon (Williams) a 1 vuelta
15. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta
16. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
17. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1 vuelta
18. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta
19. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta
20. Nico Hülkengerg (Sauber) a 1 vuelta
