Clasificación final del GP de los Países Bajos de F1, con Alonso 8º y Sainz, 13º

Oscar Piastri ha sido el gran triunfador emn Zandvoort. El piloto australiano ha dominado de principio a fin una carrera con muchos sobresaltos y coches de seguridad, que ha terminado con un tremendo golpe de efecto por el abandono de su compañero, Lando Norris. El briránico, que ha tenido que retirarse por una avería del McLaren, se ha dejado buenas parte de sus opciones al título.

A falta de nueve grandes premios, el próximo la semana que viene en Monza, Piastri lidera el Mundial con puño de hierro y 34 puntos de ventaja sobre Norris. Max Verstappen, a más de cien puntos, está descartado del pulso por el campeonato, pero aún así ha vuelto a demostrar que nunca se rinde y este domingo, ante su afición, ha conseguido un segundo puesto en el podio, mucho más de lo que le permite ahora mismo su Red Bull.

La carrera ha tenido otro gran protagonista, el francés Isack Hadjar, que se confirma como el mejor rookie de la temporada y ha subido por primera vez al podio (3º) en Fórmula 1 con el coche del VisaRB. Fernando Alonso también ha mostrado su coraje para terminar en los puntos (8º) después de superar muchos obstáculos y de verse perjudicado por los safety car después de cada una de sus paradas. Carlos Sainz no ha logrado puntuar (13º) después de recibir una sanción de 10" por un toque con Lawson.

GP de Países Bajos. Carrera (72 vueltas - 306.587 km)

1. Oscar Piastri (McLaren) 1:38'29"849

2. Max Verstappen (Red Bull) a 1"271

3. Isack Hadjar (Visa RB) a 3"233

4. George Russell (Mercedes) a 5"654

5. Alexander Albon (Williams) a 6"327

6. Oliver Bearman (Haas) 9"044

7. Lance Stroll (Aston Martin) a 9"497

8. Fernando Alonso (Aston Martin) a 11"709

9. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 13"597

10. Esteban Ocon (Haas) a 14"063

11. Franco Colapinto (Alpine) a 14"511

12. Liam Lawson (Visa RB) a 17"063

13. Carlos Sainz (Williams) a 17"376

14. Nico Hülkengerg (Sauber) a 19"725

15. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 21"565

16. Kimi Antonelli (Mercedes) a 22"029

17. Pierre Gasly (Alpine) a 23"629

Retirados:

18. Lando Norris (McLaren) 63V

Charles Leclerc (Ferrari) 52V

Lewis Hamilton (Ferrari) 55V