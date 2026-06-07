FÓRMULA 1
Clasificación final del GP de Mónaco, con Alonso 11º y Sainz, retirado
Antonelli ha sumado su quinta victoria de seis posibles y es el piloto más jóven en ganar en Mónaco
Kimi Antonelli ha dado otro paso de gigante hacia el título al anotarse su quinto triunfo de la temporada y convertirse en el ganador más jóven de la historia en el GP de Mónaco, a sus 19 años. El piloto italiano se ha mostrado intratable en una carrera que ha terminado con caos, festival de sanciones y dos accidentes finales de Stroll y Leclerc que han obligado a una nueva salida en parrilla a falta de diez vueltas.
Lewis Hamilton e Isack Hadjar han completado el podio, mientras que Max Verstappen ha tenido que retirarse por motor en la primera vuelta y George Russell ha perdido el segundo puesto del campeonato de pilotos (en favor de Hamilton), tras recibir un drive trouhg y no sumar puntos este domingo.
Fernando Alonso ha sido undécimo, acariciando los puntos y Carlos Sainz ha tenido que abandonar al tocarse con Hülkenberg en el tramo final de la carrera.
GP de Mónaco (78 vueltas-260.286 km)
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 2.23.31243
2. Lewis Hamilton (Ferrari) a 6"271
3. Isack Hadjar (Red Bull) a 23"394
4. Oscar Piastri (McLaren) a 24"261
5. Liam Lawson (Visa RB) a 26"553
6. Arvid Lindblad (Visa RB) a 29"010
7. Pierre Gasly (Alpine) a 30"369
8. Alexander Albon (Williams) a 33"413 78
9. Esteban Ocon (Haas) a 37"140
10. Sergio Pérez (Cadillac) a 39"153
11. Fernando Alonso (Aston Martin) a 41"899
12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 42"748
13. George Russell (Mercedes) a 43"353
14. Nico Hülkengerg (Audi) a 44"102
15. Franco Colapinto (Alpine) a 48"964
Retirados:
Carlos Sainz (Williams) 70
Charles Leclerc (Ferrari) 64
Lance Stroll (Aston Martin) 56
Lando Norris (McLaren) 43
Oliver Bearman (Haas) 27
Valtteri Bottas (Cadillac) 15
- Marc Casadó ya ha decidido
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Multas entre 600 y 12.000 euros para los conductores que repostan a 1 euro el litro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Míchel le puede hacer un favor al Barça con Ter Stegen
- Mateu Alemany prepara una venta dolorosa: los candidatos a abandonar el Atlético de Madrid
- UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
- Grimaldo, seguido por el Barça, podría salir del Leverkusen por solo 10 millones
- Marc Valiente: 'Me costó mucho tomar la decisión de salir de la zona de confort del Barça