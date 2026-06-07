Clasificación final del GP de Mónaco, con Alonso 11º y Sainz, retirado

Kimi Antonelli ha dado otro paso de gigante hacia el título al anotarse su quinto triunfo de la temporada y convertirse en el ganador más jóven de la historia en el GP de Mónaco, a sus 19 años. El piloto italiano se ha mostrado intratable en una carrera que ha terminado con caos, festival de sanciones y dos accidentes finales de Stroll y Leclerc que han obligado a una nueva salida en parrilla a falta de diez vueltas.

Lewis Hamilton e Isack Hadjar han completado el podio, mientras que Max Verstappen ha tenido que retirarse por motor en la primera vuelta y George Russell ha perdido el segundo puesto del campeonato de pilotos (en favor de Hamilton), tras recibir un drive trouhg y no sumar puntos este domingo.

Fernando Alonso ha sido undécimo, acariciando los puntos y Carlos Sainz ha tenido que abandonar al tocarse con Hülkenberg en el tramo final de la carrera.

GP de Mónaco (78 vueltas-260.286 km)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 2.23.31243

2. Lewis Hamilton (Ferrari) a 6"271

3. Isack Hadjar (Red Bull) a 23"394

4. Oscar Piastri (McLaren) a 24"261

5. Liam Lawson (Visa RB) a 26"553

6. Arvid Lindblad (Visa RB) a 29"010

7. Pierre Gasly (Alpine) a 30"369

8. Alexander Albon (Williams) a 33"413 78

9. Esteban Ocon (Haas) a 37"140

10. Sergio Pérez (Cadillac) a 39"153

11. Fernando Alonso (Aston Martin) a 41"899

12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 42"748

13. George Russell (Mercedes) a 43"353

14. Nico Hülkengerg (Audi) a 44"102

15. Franco Colapinto (Alpine) a 48"964

Retirados:

Carlos Sainz (Williams) 70

Charles Leclerc (Ferrari) 64

Lance Stroll (Aston Martin) 56

Lando Norris (McLaren) 43

Oliver Bearman (Haas) 27

Valtteri Bottas (Cadillac) 15