Clasificación final del GP de Japón de F1, con Sainz 15º y Alonso, 18º

Kimi Antonelli ha firmando una nueva victoria, segunda consecutiva, en el GP de Japón F1 2026. El joven piloto italiano de Mercedes ha desperdiciado la pole y ha cedido cinco posiciones en la primera vuelta, pero ha ido recuperándose del golpe y ha aprovechado un coche de seguridad en el momento más oportuno para situarse primero y asegurar el triunfo y el liderato del Mundial.

Oscar Piastri , que no había podido disputar las carreras previas en Australia (accidente en la vuelta de calentamiento) y China (avería del McLaren), se ha podido reivindicar a la tercera y ha logrado un gran segundo puesto en el podio, después de protagonizar además una espectacular salida en la que se ha puesto primero.

Charles Leclerc ha completado el podio, después de aguantar la presión de George Russell, que por primera vez esta temporada se ha quedado fuera del podio y ha perdido el liderato. Ahora está a 9 puntos de su compañero Antoneli. Carlos Sainz ha finalizado fuera de la zona de puntos, decimoquinto y Fernando Alonso, al menos, ha podido concluir la carrera.

GP de Japón (53 vueltas- 307,407 kms)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:28'03"403

2. Oscar Piastri (McLaren) a 13"722

3. Charles Leclerc (Ferrari) a 15"270

4. George Russell (Mercedes) a 15"754

5. Lando Norris (McLaren) a 23"479

6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 25"037

7. Pierre Gasly (Alpine) a 32"340

8. Max Verstappen (Red Bull) a 32"677

9. Liam Lawson (Visa RB) a 50"180

10. Esteban Ocon (Haas) a 51"216

11. Nico Hülkengerg (Audi) a 52"280

12. Isack Hadjar (Red Bull) a 56"154

13. Gabriel Bortoleto (Audi) a 59"078

14. Arvid Lindblad (Visa RB) a 59"848

15. Carlos Sainz (Williams) a 65"008

16. Franco Colapinto (Alpine) a 65"773

17. Sergio Pérez (Cadillac) a 92"453

18. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1 vuelta

19. Valtteri Bottas (Cadillac) a 1 vuelta

20. Alexander Albon (Williams) a 2 vueltas

Retirados

Lance Stroll (Aston Martin) V30

Oliver Bearman (Haas) V20