FÓRMULA 1
Clasificación final del GP de Italia de F1 2026, con Sainz 13º y abandono de Alonso
Kimi Antonelli ha hecho historia en Monza ante sus compatriotas
Kimi Antonelli ha conquistado este domingo su victoria más épica. El piloto de Mercedes, que llegaba a la carrera de casa, el GP de Italia, al frente del Mundial, ha dado un recital para escalar desde la 19ª posición de parrilla (penalizado por cambiar motor) hasta la primera.
El joven piloto de Bolonia, que acaba de cumplir 20 años, ha batido a su compañero en Mercedes George Russell y a Max Verstappen para imponer su ley en el Autódromo de Monza, ante el delirio de los 'tifosi', que no han podido celebrar un éxito de Ferrari, pero sí el de su compatriota. Leclerc ha abandonado tras sufrir un brutal accidente en la Parabólica y Hamilton solo ha podido ser sexto.
Carlos Sainz ha sido decimotercero con Williams y Fernando Alonso ha tenido que abandonar con Aston Martin.
GP de Italia. (53 vueltas - 306.720 kms)
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
2. George Russell (Mercedes) a 3"857
3. Max Verstappen (Red Bull) a 14"718
4. Lando Norris (McLaren) a 19"056
5. Oscar Piastri (McLaren) a 19"253
6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 24"655
7. Pierre Gasly (Alpine) a 27"351
8. Arvid Lindblad (Visa RB) a 45"136
9. Franco Colapinto (Alpine) a 47"353
10. Yuki Tsunoda (Visa RB) a 58"187
11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 65"187
12. Nico Hülkengerg (Audi) a 66"187
13. Carlos Sainz (Williams) a 74"117
14. Liam Lawson (Red Bull) a 75"609
15. Oliver Bearman (Haas) a 78"958
16. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta
17. Alexander Albon (Williams) a 1 vuelta
18. Sergio Pérez (Cadillac) a 1 vuelta
19. Valtteri Bottas (Cadillac) a 2 vueltas
Retirados:
Lance Stroll (Aston Martin)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Charles Leclerc (Ferrari)
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