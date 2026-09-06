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FÓRMULA 1

Clasificación final del GP de Italia de F1 2026, con Sainz 13º y abandono de Alonso

Kimi Antonelli ha hecho historia en Monza ante sus compatriotas

Antonelli ha hecho historia en el GP de Italia

Antonelli ha hecho historia en el GP de Italia / Mercedes Petronas AMG

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Kimi Antonelli ha conquistado este domingo su victoria más épica. El piloto de Mercedes, que llegaba a la carrera de casa, el GP de Italia, al frente del Mundial, ha dado un recital para escalar desde la 19ª posición de parrilla (penalizado por cambiar motor) hasta la primera.

El joven piloto de Bolonia, que acaba de cumplir 20 años, ha batido a su compañero en Mercedes George Russell y a Max Verstappen para imponer su ley en el Autódromo de Monza, ante el delirio de los 'tifosi', que no han podido celebrar un éxito de Ferrari, pero sí el de su compatriota. Leclerc ha abandonado tras sufrir un brutal accidente en la Parabólica y Hamilton solo ha podido ser sexto.

Carlos Sainz ha sido decimotercero con Williams y Fernando Alonso ha tenido que abandonar con Aston Martin.

GP de Italia. (53 vueltas - 306.720 kms)

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes) a 3"857

3. Max Verstappen (Red Bull) a 14"718

4. Lando Norris (McLaren) a 19"056

5. Oscar Piastri (McLaren) a 19"253

6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 24"655

7. Pierre Gasly (Alpine) a 27"351

8. Arvid Lindblad (Visa RB) a 45"136

9. Franco Colapinto (Alpine) a 47"353

10. Yuki Tsunoda (Visa RB) a 58"187

11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 65"187

12. Nico Hülkengerg (Audi) a 66"187

13. Carlos Sainz (Williams) a 74"117

14. Liam Lawson (Red Bull) a 75"609

15. Oliver Bearman (Haas) a 78"958

16. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta

17. Alexander Albon (Williams) a 1 vuelta

18. Sergio Pérez (Cadillac) a 1 vuelta

19. Valtteri Bottas (Cadillac) a 2 vueltas

Retirados:

Lance Stroll (Aston Martin)

Fernando Alonso (Aston Martin)

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Charles Leclerc (Ferrari)

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